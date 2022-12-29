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NBA／James仍想、且有能力爭冠　但湖人恐怕難以讓他如願

▲洛杉磯湖人球星LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人球星LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）

文/黃建霖

在今(29)日輸球之後，洛杉磯湖人戰績來到14勝21敗，與領先集團的行列漸行漸遠。LeBron James賽後表示他仍想要爭冠，但湖人球團也有一樣的想法嗎？

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在新秀年之後，James生涯至今單賽季的場均數據就再也沒有低於過「25+6+6」，想想這是多麼恐怖的一件事。而在他即將滿38歲的現在，他每場依然能平均繳出27.8分8籃板6.6助攻，並且是本季末節得分榜前3的關鍵殺手，誰也不能說他已經脫離了一線球星行列。

但儘管James尚處巔峰，Davis在健康時也打出攻防兩端MVP級的數據，但湖人正在距離季後賽越來越遠。在輸給了熱火之後，他們吞下了本季的第21場敗仗。

雖然今年西區各隊之間的差距極小，目前湖人也僅距離排名第一的金塊和鵜鶘也僅有8.5場勝差，但是以目前的情況來看，很難對他們的前景有所樂觀期待。除了3位球星之外，目前球隊唯一薪資破千萬的球星是大幅下滑的Patrick Beverley，且除了Austin Reaves和2027及2029的首輪選秀權之外，他們沒有吸引人的交易籌碼。

在今天輸球之後，James明白的表示自己仍有競爭總冠軍的企圖心，「我是一個贏家，我想贏球，我想讓自己處於一個有機會贏球的地方去追逐總冠軍。從我還是一個俄亥俄州阿克倫市出身的18歲孩子進入聯盟以來，這就是我的動力和目標。」

他強調「只為了打球而打球，不存在於自己的DNA之中」，並且在這段發言中極大的暗示、催促湖人去進行必要的改變。然而他的想法恐怕和球隊的考量有一段落差。

湖人對於剩下的這兩支首輪籤極為看中，為此錯過了來自溜馬的Myles Turner和Buddy Heild的報價。在失去了多個選秀權後，他們不願再輕易的讓自己在進入「後James時代」時，處於一無所有的處境。

雖然湖人管理層的確做了很多荒唐的交易案，但目前他們的考量不能說是毫無道理，首先你不會圍繞一名38歲的球星建隊，AD的傷病讓他的狀況始終晦暗不明，而再看向這球隊的角色球員，就明白他們的奪冠之窗正在迅速關閉，要透過一次性的交易補強解決所有問題，其實是天方夜譚。

再者，湖人本季團隊薪資達到1億7117萬美元，而且已連續三年要繳交豪華稅，明年就可能要承受加重豪華稅的懲處；James和Davis未來兩季的薪資都在4千萬以上，他們很難透過什麼補強維持競爭力。所以，出於經營管理層面——而非籃球問題——你可以理解湖人的猶豫。

但尷尬的是，由於James在聯盟中的地位，球隊不可能交易他，而且他的合約規定他不能被交易——在和球隊以最大頂薪價碼續約之後，他本季無法只能待在湖人。這就讓雙方要透過這樣的方式解套的可能性也不存在了。

雖然Russell Westbrook願意放下身段改變自己的比賽方式，延緩了湖人的陣容問題，以及球隊目標的矛盾性，但他們最終還是要面對。如果湖人接下來無法振作，那在交易截止日前，有一些動作是可以預見的。

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