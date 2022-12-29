吳宗憲不挺宋逸民！受洗被壓浴缸裡　笑喊：能放我出來嗎

宋逸民教會被罵！女星不捨爆哭　「奉獻」真相全說了

▲李又汝不捨宋逸民教會被汙衊。（圖／翻攝自李又汝臉書）
▲李又汝不捨宋逸民教會被汙衊。（圖／翻攝自李又汝臉書）

娛樂中心／綜合報導

小甜甜（張可昀）疑似在記者會模糊焦點惹怒宋逸民教會「藝起發光」，退出後遭教會爆料「私生活有極大狀況、身負有衝突或訴訟」，引發輿論譁然，接連有多位前教友發聲控訴教會9大罪狀，爭議延燒多天，演出八點檔《市井豪門》的演員李又汝發文力挺教會，親自說明「奉獻」真相。

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▲李又汝逆風相挺宋逸民教會。（圖／翻攝自李又汝臉書）
▲李又汝逆風相挺宋逸民教會。（圖／翻攝自李又汝臉書）
李又汝在臉書轉發「藝起發光」的聲明，開頭就用3個淚崩的表情符號，寫下：「最近發生的事真的讓我好心疼，從協會成立委身至今的我，從來沒有被逼奉獻或服事，大家都是自己捐得甘心樂意，牧者們都是叫我們不要做難！不要勉強！」澄清奉獻全都出於自由意志，沒有任何強迫。

9月剛和圈外人結婚的李又汝，感謝宋逸民教會，「在我最軟弱無助的時候，是藝起發光牧師、師母、小組長們陪我走過，為我禱告，才有我現在的豐盛喜樂與平安，以及如今幸福美滿的婚姻」、「這裡是我屬靈的家，我的避風港，這裡是永生神的家」。

▲宋逸民教會遭受輿論攻擊，李又汝心疼又難過。（圖／翻攝自李又汝臉書）
▲▼宋逸民教會遭受輿論攻擊，李又汝心疼又難過。（圖／翻攝自李又汝臉書）
▲▼宋逸民教會遭受輿論攻擊，李又汝心疼又難過。（圖／翻攝自李又汝臉書）
文末，李又汝為身陷風暴的宋逸民、陳維齡夫妻送暖，「你們辛苦了！我愛你們！好愛你們！牧師、師母加油！藝起發光加油！」網友聲援：「任何宗教都是勸善奉行的供養，都是量入為出，與做慈善是一樣的，多少能力做多少事，守護不易，願此事早日平息」、「看到也有點傷心，加油，謝謝我難過的時候大家安慰我帶領我」！有人則呼籲：「被洗腦，醒醒吧！」


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