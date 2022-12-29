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浩鼎董事長張念慈心臟病猝逝　享壽72歲

台灣浩鼎生技今天表示，創辦人暨董事長張念慈今天上午10時許，在美國聖地牙哥家中因突發心臟病猝逝，享壽72歲。中央社記者孫仲達攝 105年3月31日
台灣浩鼎生技今天表示，創辦人暨董事長張念慈今天上午10時許，在美國聖地牙哥家中因突發心臟病猝逝，享壽72歲。中央社記者孫仲達攝 105年3月31日

中央社

（中央社記者張良知台北29日電）台灣浩鼎生技今天表示，創辦人暨董事長張念慈今天上午10時許，在美國聖地牙哥家中因突發心臟病猝逝，享壽72歲。

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浩鼎今天發布新聞稿表示，張念慈平時在美國和台灣時間各半，在美期間上班透過遠端與台北公司連線，並以視訊方式參加各項會議；今天上午9時，他分別和幾位主管通電話，討論一些事項；浩鼎公司半小時後自美接獲噩耗，員工深感震驚。

浩鼎隨即召開緊急會議，除了將在最短時間召開臨時董事會，推選繼任者外，公司業務將依張念慈分層管理、充分授權作風，由研發長賴明添暫代職務，繼續執行各項研發計畫。

張念慈生於1950年，台灣輔仁大學化學系畢業，美國布蘭戴斯（Brandeis）大學有機化學博士，麻省理工學院博士後研究。旅美數十年，曾任職Merck、Sharp＆Dohme和Rhone-Poulen c Rorer等世界知名藥廠。

張念慈1993年創辦第一家公司Cinogen，隔年再創立健康食品公司Pharmanex，並將Cinogen併入Pharmanex，4年後Pharmanex以1.35億美元賣給美商如新（NU SKIN）集團。1998年成立Optimer Pharmaceuticals，2002年返台創立台灣浩鼎。

張念慈對新藥研發始終懷抱熱情，他提出的新藥成功「四才」條件，即人才、選材、智財及錢財，被生技界喻為經典。

除了從事高風險的新藥研發，張念慈早年喜歡登山、玩遊艇、風帆，率員工一起泳渡日月潭，處處追求登峰造極；他重視家庭，喜歡廚藝，講究品味，最強調的身分是虔誠基督徒，樂善好施，對母校輔大長期贊助各種教學發展計畫。（編輯：楊蘭軒）1111229

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