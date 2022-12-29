PLG／41場比賽換3名外教　鋼鐵人的建隊看不到延續性

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鋼鐵人今年3月19日，因為難以解決的將帥矛盾，炒掉了首任總教練貝瑞(Demarcus Berry)，那時候他一共帶了17場比賽，由洪啟超暫代；4月28正式聘請格魯諾維奇(Slavoljub Lale Gorunovic)擔任助教，帶了3場比賽，首個球季結束。
而後格魯諾維奇轉正，球隊在跨聯盟賽發揮不錯，但在開季前8天又宣布和他解約，並於11月10日正式宣布由莫銳接任主帥，後者一共就帶了11場比賽，又遭到解雇。
也就是說鋼鐵人在41場比賽(半個NBA賽季)裡換了3任總教練，這樣的情況大概不能全部歸咎於戰術球風不適合，有更多內部因素作用於其中。但從結果來看，無疑是糟糕的。
戰績不理想就炒主帥，這樣的操作國內外都有，但對於一支剛成立的球隊來說，肯定不是好事。上一季貝瑞離任之後，球隊提前進入到練兵模式，本季開打前宣布放棄磨合了一個夏天的格式球風，讓莫銳接手一支跟他完全不熟悉、且沒有時間訓練溝通的球隊，1勝11敗的戰績從他上任那一刻就可以預見了。
上賽季，新北國王倒在季後賽首輪時，總教練萊恩多次表明他認為明年的國王會更強，因為他相信只有經過一段時間的磨合，球員和教練才能互相理解，並且熟悉彼此，在戰術和調度上取得更大的共識。
攻城獅首個賽季墊底，上個賽季打進到總冠軍賽，這個賽季又出現不穩，但林冠綸繼續保有帥印，這就是一種相信和文化的建立，也是全新球對該有的耐心和堅持。但鋼鐵人似乎沒有顧及這些，又或者他們球隊中有太多問題，無法考慮到這些。
如果外籍教練真的在溝通或戰術上出現不能調和的問題，那是不是該考慮本土教練、或是其他可能？為什麼換了3人後還是出現同樣的問題？這可能有待管理層去思考及解決。
只是，鋼鐵人本季還有28場比賽，但距離的4名的球隊已經有4.5場勝差，新教練上任要止血、要磨合，等到一切就緒，要衝擊季後賽會不會又只剩下理論上的可能呢？