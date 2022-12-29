足球／內馬爾雙黃退場　姆巴佩造罰球絕殺誓言幫PSG奪冠

PLG／41場比賽換3名外教　鋼鐵人的建隊看不到延續性

▲鋼鐵人宣布在季中炒掉總教練莫銳。（圖／資料照）
▲鋼鐵人宣布在季中炒掉總教練莫銳。（圖／資料照）

記者黃建霖/綜合報導

高雄鋼鐵人今(29)日無預警、但又不讓人意外的炒掉了外籍總教練莫銳(Dean Murray)，總計他們在兩個賽季、共41場比賽裡炒掉3名外教，這樣的荒唐操作顯示球隊似乎在建隊上沒有長遠的考量和延續性，球隊本季的前景也讓人感到擔心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
從鋼鐵人的陣容來看，他們擁有新生代後衛翹楚的陳又瑋，兩名國家隊級球星呂政儒和周儀翔以及出色的「3D」張伯維；後場有年輕有活力的新兵王律翔、張傑瑋、盧哲毅，內線有剛歸國的林郅為、孫思堯、王柏智，鋒線有藍少甫、邱柏璋、鄭德維，在洋將身上花的錢也不可謂是不少，不應該只打出這樣的成績。

鋼鐵人今年3月19日，因為難以解決的將帥矛盾，炒掉了首任總教練貝瑞(Demarcus Berry)，那時候他一共帶了17場比賽，由洪啟超暫代；4月28正式聘請格魯諾維奇(Slavoljub Lale Gorunovic)擔任助教，帶了3場比賽，首個球季結束。

而後格魯諾維奇轉正，球隊在跨聯盟賽發揮不錯，但在開季前8天又宣布和他解約，並於11月10日正式宣布由莫銳接任主帥，後者一共就帶了11場比賽，又遭到解雇。

也就是說鋼鐵人在41場比賽(半個NBA賽季)裡換了3任總教練，這樣的情況大概不能全部歸咎於戰術球風不適合，有更多內部因素作用於其中。但從結果來看，無疑是糟糕的。

戰績不理想就炒主帥，這樣的操作國內外都有，但對於一支剛成立的球隊來說，肯定不是好事。上一季貝瑞離任之後，球隊提前進入到練兵模式，本季開打前宣布放棄磨合了一個夏天的格式球風，讓莫銳接手一支跟他完全不熟悉、且沒有時間訓練溝通的球隊，1勝11敗的戰績從他上任那一刻就可以預見了。

上賽季，新北國王倒在季後賽首輪時，總教練萊恩多次表明他認為明年的國王會更強，因為他相信只有經過一段時間的磨合，球員和教練才能互相理解，並且熟悉彼此，在戰術和調度上取得更大的共識。

攻城獅首個賽季墊底，上個賽季打進到總冠軍賽，這個賽季又出現不穩，但林冠綸繼續保有帥印，這就是一種相信和文化的建立，也是全新球對該有的耐心和堅持。但鋼鐵人似乎沒有顧及這些，又或者他們球隊中有太多問題，無法考慮到這些。

如果外籍教練真的在溝通或戰術上出現不能調和的問題，那是不是該考慮本土教練、或是其他可能？為什麼換了3人後還是出現同樣的問題？這可能有待管理層去思考及解決。

只是，鋼鐵人本季還有28場比賽，但距離的4名的球隊已經有4.5場勝差，新教練上任要止血、要磨合，等到一切就緒，要衝擊季後賽會不會又只剩下理論上的可能呢？

NBA／James仍想、且有能力爭冠　但湖人恐怕難以讓他如願

PLG／鋼鐵人宣布和主帥莫銳解約　洪啟超暫代總教練職務

NBA／本季主場固若金湯！殘陣勇士擊退爵士　勝率重回5成

PLG／林書豪提前離開CBA　陳建州發限動祝福受矚目

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀