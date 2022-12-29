▲ 維持原預售價設定，Opel Mokka / Mokka-e 正式發表上市

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Opel 台灣總代理 歐吉汽車董事長王騰漢對此表示：「隨著年節將至，全球缺車潮的現象尚未趨緩，為此，歐吉汽車積極向原廠爭取首批限量配額，讓喜愛Opel 品牌和車款的消費者能夠在年節前開到新車，輕鬆入主人生第一部Opel汽車。而全新識別旗艦展示暨服務中心同步於12/30展開試營運，歡迎大家蒞臨賞車，以充滿活力的品牌風格滿足消費者和車主的需求，為台灣消費者帶來更多與眾不同的賞車體驗！」
全新世代的Mokka擁有Bold & Pure大膽純粹設計，並傳承百年造車工藝經典，由1970年的Opel Manta經典設計元素，打造新世代德國設計美學， VIZOR閃電風鏡成為新世代Mokka獨特的品牌識別，搭配車身層次分明的肌理線條、IntelliLUX LED頭尾燈組，完美呈現動感的活力視覺，再加上活潑的Two-Tone雙色車身設計，輕鬆打造出自我風格，襯托出Mokka獨一無二的德藝美學之作。內裝方面，Mokka具備以人為本的駕駛導向座艙設計，其Detox極簡直覺減壓座艙與Pure Panel整合式數位儀表，包含7吋數位儀表和7吋多媒體觸控資訊螢幕呈現在駕駛座前，結合 App-Connect多媒體功能(包含Apple CarplayTM 與Android AutoTM)和e-toggle電傳線控撥動排檔控制，提供駕駛者最直覺的行車資訊和控制便利性；除此之外，前檔風玻璃使用雙層隔音玻璃，提供絕佳的車室靜謐性。
Mokka獨具經濟節能效率和優異操控性，採用1.2 升 Pure Tech 汽油渦輪增壓引擎，搭配8速手自排變速箱和CMP模組化底盤，最大馬力 130 匹、23.5 公斤米扭力，展現出優異的燃油效率表現和車身動態表現；Mokka-e則搭載先進的高效永磁同步電動馬達，能輸出最大馬力136匹、26.5公斤米扭力，電池總容量為50kWh，最大續航里程根據NEDC測試達399公里(根據WLTP測試達338公里)，使用CCS1充電規格100kw DC直流快速充電，只需要30分鐘就可以將電池由0%充飽至80%，快速補給電力所需；同時擁有三種動態駕駛模式切換功能：Eco / Normal / Sport，以節能輕巧和天生優異的操控本性，帶來同級前所未有的絕佳駕馭體驗。
在享受出色性能與操控的同時，Mokka的安全絕不妥協，全車系標配6具SRS氣囊，並搭載Opel Driver Assistance Systems智慧安全駕駛輔助系統，包括FSRA全速域主動式車距維持定速巡航系統、FCA前方碰撞警示、AEB緊急自動煞停輔助、ALKA車道置中輔助、LDW車道偏移警示、LKA車道偏移輔助、SSR交通號誌辨識、ISA智能速限調整、DDS駕駛疲勞警示，提供完整的主被動安全系統和全方位行車防護。
整合家用、目的地與快速充電服務 打造便捷純電生活圈
Opel 台灣總代理 歐吉汽車在品牌上市前，就開始積極推動在台電動車佈局，電動化車型無疑會是台灣的銷售重點，為提供給消費者完善且優質的充電出行體驗，同時降低消費者對於「里程焦慮」的擔憂，將從三大面向進行完善的充電網絡規劃，包含家用充電、展間快速充電及公共充電服務，讓車主能輕鬆、自在享受純電駕馭生活。
在電動車充電佈建思維上，希望為Opel車主，從住家開始一直到公共區域，皆能享受完善的充電配套服務，因此，攜手華城電能和裕電俥電打造全方位的充電服務體驗，從車主家用充電設備的評估與安裝，為車主進行全方位考量，提供優於市面上之充電樁建置與安裝費，減輕車主安裝家用充電站的煩惱與時間成本；同時透過多元的目的地充電據點，滿足車主通勤、週末出遊及環島長程旅行的充電需求。為了完善充電服務進行積極部署，Opel 台灣總代理 歐吉汽車透過與華城電能的策略聯盟，預計在2023年完成全台展示中心的充電服務建置，提供給消費者舒適且完備的充電體驗。
展間預約試駕活動 12 / 30 正式開跑
在Opel Mokka正式上市發表後，於本週12/30開始在全台五間展示中心旋即展開「The New Opel Mokka 預約試駕」活動，分別於OPEL經銷商泰達台北臨時籌備處(台北市中山區民權東路三段33號)、OPEL經銷商泰達新北臨時籌備處(新北市中和區景平路119號)、OPEL經銷商泰達桃園臨時籌備處(桃園市桃園區三民路一段127號)、OPEL南台中旗艦展示暨服務中心(台中市南屯區龍富路4段269號)和OPEL永康旗艦展示暨服務中心(台南市永康區中華路753號)等五處提供試駕服務，並且於高屏地區提供專屬預約試駕專線 :07-395-2274，敬請盡早預約，搶先試駕，欲了解更多預約試駕資訊，請洽Opel Taiwan FB 粉絲專頁：https://www.facebook.com/OpelTaiwan 和Opel 官方網站：https://www.Opel.tw，或致電試駕預約專線：0800-828-880，將由客服人員安排專屬試駕時段。
Opel 台灣總代理 歐吉汽車同步在1/08邀請到專業車評李一統與羅焜平分別至OPEL駿達南台中旗艦展示暨服務中心和OPEL駿達永康旗艦展示暨服務中心擔任一日店長活動，來跟大家分享Opel 品牌歷史和產品特色，以及德國原廠參訪時的小趣事，歡迎有興趣的消費者可致電展間報名，報名參加成功，就有機會獲得Opel品牌精品好禮乙份。
車型
價格
限定優惠
|Mokka Edition
1,039,000元
贈送第4年不限里程延長保固
3年或3萬公里免費保養
贈送首年乙式車體險
|Mokka Elegance
1,119,000元
贈送第4年不限里程延長保固
3年或3萬公里免費保養
贈送首年乙式車體險
|Mokka-e
1,399,000元
贈送第4年不限里程延長保固
地區
展間名稱
地址
預約專線
台北市
|OPEL經銷商泰達台北臨時籌備處
|台北市中山區民權東路三段33號
|02-2518-0007
新北市
|OPEL經銷商泰達新北臨時籌備處
|新北市中和區景平路119號
|02-8668-0387
桃園市
|OPEL經銷商泰達桃園臨時籌備處
|桃園市桃園區三民路一段127號
|03-3380-398
台中市
|OPEL南台中旗艦展示暨服務中心
|台中市南屯區龍富路4段269號
|04-2380-3049
台南市
|OPEL永康旗艦展示暨服務中心
|台南市永康區中華路753號
|06-233-7803
高雄市
|OPEL經銷商駿達高雄預約賞車專線
|O7-3952-274