▲ 聚焦配備增列與車型擴展，MAZDA 6 / MAZDA CX-9 SE 在台上市

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MAZDA6 全車系升級全速域 CTS 與無線充電、Apple CarPlay
源自日式美學底蘊並作為品牌唯一中大型房車代表的MAZDA6以擁有超越同級的科技安全與配備，搭配精品等級的質感內裝，與流線魂動的外觀深獲消費者青睞，NEW MAZDA6 SEDAN/ WAGON售價及車型編成皆維持不變，現在全車系升級標配全速域巡航模式車道維持輔助系統 (CTS)，可於時速0 至145 公里以內作動，系統可依駕駛設定的目標車速與車距巡航，將車輛維持於車道中央，實現全速域的車道置中，讓駕乘者在旅途中更加自在安心。NEW MAZDA6全面升級無線充電裝置與無線Apple CarPlay，智慧便利的貼心設計帶給消費者無縫接軌的數位生活體驗，搭配具備11支揚聲器的 BOSE 環繞音響，營造無與倫比的劇院級感官饗宴，兼具安全科技防護與豪華舒適，滿足消費者對中大型房車的配備需求。NEW MAZDA6座艙內皆標配雙前座導流式通風座椅，舒適內裝傲視同級，讓駕乘者在長途駕車時也能舒適自在，搭配直覺化配置平行式座艙，讓駕駛與座駕合而為一。全新推出的NEW MAZDA6車系編成與正式售價分別為: NEW MAZDA6 SEDAN 20S Signature 124.9萬、NEW MAZDA6 WAGON 20S Premium 121.9萬、NEW MAZDA6 WAGON 25S Signature 132.9萬;全車系配備升級，價格維持不變並同步導入「匠塗」工藝 (TAKUMI-NURI) 最新標誌性代表「雪幻白」（Rhodium White Premium）供消費者選擇，僅需加價一萬元即可選配全新車色「雪幻白」，完美演繹極致日式工藝淬鍊後的低調風尚。
CX-9 新增 25T 2WD Premium SE 全新車型 滿足市場多元需求
搭載豐沛動力的MAZDA CX-9擁有旗艦級休旅的大器外觀氣勢，搭配細緻內裝貼心設計，配備主動車距控制巡航系統(MRCC)、車道偏移防止系統(LAS)與主動式盲點偵測系統(BSM)，降低長途駕駛的疲勞累積，讓全家出遊更為安心，廣受家庭買家的好評。NEW MAZDA CX-9不僅持續提供三種座椅型式，並新增NEW MAZDA CX-9 25T 2WD Premium SE七人座車型，提供兼具安全、豪華舒適及便利性的配備，更能滿足七人座消費者的多元需求。自2021年11月導入MAZDA CX-9 Captain Seat作為品牌的旗艦休旅之作，大器魅力更甚過往，搭載230ps/42.8kg-m動力配置，並以同級罕見的三種後座空間配置與座椅形式，讓消費者能更自在踏上愉悅地擁車生活，全新推出的NEW MAZDA CX-9 SE車系編成與正式售價分別為: 25T 2WD Touring SE 149.9萬、25T 2WD Premium SE 169.9萬、25T 2WD Premium SE – Captain Seat 171.9 萬，以及配置 i-ACTIV AWD 智慧型四輪驅動、雙開啟模式電動天窗與 Nappa 真皮座椅25T AWD Signature SE 183.5 萬與25T AWD Signature SE – Captain Seat 187.9 萬，既有車型售價降幅最高達5萬元，充分滿足消費者購車想望。