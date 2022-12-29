▲ 福特六和助臺灣師大國手 奪國際技能競賽汽車技術職類金牌

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Ford 深耕產學合作 致力培育台灣汽車人才
自2021年起，福特六和持續與勞動部勞動力發展署及國立臺灣師範大學合作，以實際行動支持汽車技職教育體系，協助國際技能競賽國手移地訓練事宜，選手得以在多元的場地進行訓練，累積實戰經驗。在產官學三方共同的支持之下，2022國際技能競賽汽車技術職類賽事由國立臺灣師範大學國手詹許堃同學代表台灣參與，競賽項目包含：引擎測量、引擎診斷、引擎管理、煞車、輪胎定位、轉向及懸吊、油電車及車身電系等，為了幫助詹許堃同學面對大會指定車款有良好發揮，福特六和提供詹許堃同學訓練用車、場地設備以及與引擎、電系、底盤系統等相關之系列課程，藉此增進其實作與理論專業能力，全力奧援台灣國手征戰國際賽事為台爭光。
奪金國手詹許堃同學表示：「比賽中選手要在限時內找出解決車輛問題的方法，需要專業的知識與技術，就像是汽車的醫生，需要透過全面系統性的思考、運用邏輯逐一排除故障。特別感謝賽前福特六和提供軟硬體資源及師資協助，讓我有機會充分自由的練習，在面對各國好手時可以穩定發揮。」
凱旋歸國後，詹許堃同學更在國立臺灣師範大張俊興教授（全國賽裁判長）的帶領下，親至福特六和汽車贈與感謝狀，感謝福特六和在其訓練期間給予的諸多協助。張俊興表示：「特別感謝福特六和汽車對我們和同學的信任，不只提供原廠專業診斷儀器，來自專業人員的相關知識解惑也不遺餘力，甚至在車輛細部拆解上也全力支持，這是相當難得的機會與珍貴的資源，讓同學能在極短的時間壓力下，習得最全面的備戰技能。」
福特六和汽車總經理陳文芳表示：「福特六和汽車在台深耕50年，長期投入產學合作，為提高技職學生們的技術知識貢獻一份心力，讓技職學生提早接觸實務作業，消弭畢業後進入職場後的落差，同時全力支持國手為國爭光所需的各項資源，協助創造汽車人才國際能見度。」福特六和汽車顧客服務處長陳慶裕亦表示：「近三年福特六和總計已捐贈約20輛訓練用車供不同學校之學生練習使用，也鼓勵同學沒有後顧之憂地探索車輛，因為做中學才能真正的獲得學習效果，不必擔心拆解復原的問題，這也是福特六和面對顧客服務的重要精神，開Ford的車就是盡情享受它帶來的便利，有任何問題，就交給我們全力排解。」
科技日新月異的時代，汽車科技與知識不斷更迭，福特六和將持續浥注產學合作資源，讓台灣學子在汽車專業領域持續與產業順利接軌，為創造更優良的環境持續努力。