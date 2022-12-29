▲ 中興電工 iCharging 奪國道充電站標案

中興電工iCharging二度勇奪高速公路服務區充電站八年經營權，加上第一期國道超充站，共計十站。除了已建置完成的湖口服務區南北向、清水服務區、東山服務區，第二期將新增蘇澳服務區、泰安服務區南北向、關西服務區以及仁德服務區南北向。
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全國首創國道超充站導入智慧電網系統，其中啟用氫燃料電池作為創能來源，其氫燃料電池已擁有世界8家電信業者認證，奠定綠能交通典範。中興電工是全球唯一同時具備氫燃料電池及智慧型微電網技術的重電設備大廠，並結合旗下各品牌豐富的整合實力，擁有滿足未來12年進入全面電動車時代發展所需之能力。第二期國道超充站共計44個充電車位，中興電工iCharging預計設置單樁350kW以滿足國道電動車主高速充電需求。
中興電工iCharging歡慶再奪標，再推插槍即充活動第二彈，民眾皆踴躍參與。iCharging是台灣首創插槍即充功能的充電運營商，插槍即充功能不僅能帶來絕佳的充電體驗，車主只需插槍就能自動充電相當簡單、省時，iCharging舉辦插槍即充活動，綁定成功每度電享有6.5元優惠直到2023/4/30，第一波活動未跟到的車主不停敲碗終於盼望到6.5活動再現(活動辦法詳見活動網頁: https://www.icharging.com.tw/tw/news-detail/plugandcharge6.5)。此次插槍即充活動綁定成功隔日就能享有優惠，車主熱情綁定可望元旦連假及過年期間大省荷包，也大幅降低過年連假車潮排隊充電時間。