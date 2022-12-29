台北國際書展1月底開展　帶領民眾閱讀波蘭的多重宇宙

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文化部表示，2022年書展雖受疫情影響，但仍有來自各國出版單位熱情參與；2022年書展因防疫而調整展場設計，使參觀民眾有舒適的觀展空間，2023年文化部吸取相關經驗，同樣增加防疫走道，保留展區距離，提升參展單位及讀者優質的逛展品質。
文化部說，非常感謝波蘭台北辦事處大力協助，經歷2年多籌備，隨邊境解封，將於明年書展帶來精采豐富的展覽內容及作家陣容，盼讓愛好閱讀的國內外讀者更加了解波蘭的出版及歷史文化。
文化部指出，波蘭主題國館由波蘭書協、波蘭台北辦事處共同合作規劃，館內將舉辦3場主題展覽，分別為「從書中看波蘭歷史」，以精選23本波蘭書籍，從傳說起源到現代社會呈現波蘭歷史中獨特的年代與事件；「百年波蘭繪本插畫展」，精選1918年至2018百年間波蘭經典童書繪本與畫作，搭配《插畫精選：百年波蘭童書繪本》專書展出。
最吸睛的主題展覽為「世界文明史珍本古籍展」，將展出有關古埃及至歐洲文藝復興、哥倫布發現新大陸等關鍵文明發展的8冊珍本古籍複製品，其中蕭邦的《鋼琴協奏曲F小調》與卜彌格《中國植物誌》兩冊特別規劃在台北國際書展搶先曝光。
另外，本次波蘭主題國策展單位力邀8位重量級作家，包含波蘭當代最受歡迎的暢銷小說《獵魔士》系列的作家安傑．薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）、作品在台灣已有中譯本的維特多．沙博爾夫斯基（Witold Szabłowski）均將再度訪台，以及詩人、跨界創作者、童書作者及插畫家等，將參與書展之夜朗讀活動、互動工作坊等。
文化部表示，主題國館主視覺以波蘭國家經典紅色為代表色，融合傳統與現代波蘭設計元素的展館，將讓台灣讀者對於波蘭出版文化有深刻體驗，並舉行新書推介會、互動工作坊與音樂表演等活動，邀請讀者從書籍閱讀、美食品嚐、手作互動等面向認識波蘭。
2月4日週六夜舉辦「波蘭之夜」，將由波蘭和烏克蘭的民族音樂、爵士樂、電子音樂融合為特色的4人音樂團體AGADANA來台演出，並為民眾示範波蘭國民料理「獵人燉肉」做法及限量試吃活動，以感受波蘭傳統音樂和驚喜美食秀。
另外，首度獨立設館參展的義大利館將帶來精選羅馬書展，另一亮點「卓越義大利：新生代兒童插畫家」特展將提前於12月抵台，展出新生代插畫家作品；法國館邀請各領域專家學者來台辦理講座；比利時館將展出11家出版社的重點推薦繪本與圖像小說，並從譯者、繪者等角度探討比利時繪本、漫畫文化；德國館請來知名插畫家卡特琳娜．高斯曼-漢瑟爾（Katharina Grossmann-Hensel）來台舉辦創作工作坊及分享繪本創作歷程；烏克蘭館展示逾80本書，持續進行文化推廣。隨邊境逐步開放，韓國館、泰國館、香港等參展單位均邀請知名作家來台。
文化部表示，2023年第31屆台北國際書展，18歲以下及持展期當日高鐵與台鐵桃園以南、宜花東票根者免費入場，外籍人士持護照及居留證亦可免費入場參觀。此外，本次書展已於即日起開放預售票銷售，為響應節能減碳，現場將全面採用交通卡入場，不另設售票亭，若現場有購買紙本票需求者，請至世貿信義路出入口大會服務台購買。