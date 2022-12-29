台鐵宣布發放3千留才津貼　產工：仍未改善普遍低薪

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今（2022）年台灣企業工會發動五一依法休假後，交通部於7月釋出調薪方案，但僅有針對個別職種與各級主管調薪，遺忘多達7000多位第一線基層員工，更不符交通部長王國材所言「支持改善低薪」，產工當時於五一上凱道抗爭陳情，就已提出不分職種全面留才，並於7、8、9月分別以聲明稿、記者會方式，持續爭取全面調薪爭取改善待遇。
雖然通過留才津貼，但產工表示，仍與基層期望有落差，台鐵仍是國營事業最低薪，縱然王國材一再對外表示留才重要性，然而如今調升2000元結果仍不符員工期待，產工多次提及交通部下國營事業單位的薪資結構比較，資位人員薪點同為200點時，郵政人員的起薪是46,535元，港務人員起薪45,520元，台鐵人員的起薪連4萬都不到，只有33,390元，遠遠落後港務和郵政，仍屬最低薪，留才問題就是人力問題、人力問題即是安全問題，交通部與台鐵局仍應持續改善所有台鐵員工低薪現況。
交通部與台鐵局過去對外表示留才津貼發放對象為全體員工，然而公文中卻排除今年8月以「改善低薪」調薪至3萬的1千多位營運人員，產工多次主張留才不分職種、不分身分，請交通部與台鐵局落實承諾，留才範圍應包含全體員工。