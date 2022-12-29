閨密爆小甜甜老公家暴要錢　宋逸民夫妻卻回「才打1次」

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身為親近的旁觀者，宋小姐強調完全能體會小甜甜的感受，「一個媽媽努力付房貸、付車貸、賺奶粉錢、就連全職保姆的養育費，她都是一個人辛辛苦苦的擔著！有時候還要煩惱一個月，只有幾千塊收入的孩子爸爸跟她借錢，因為他說『妳有義務養我啊，因為我是妳老公』。」表示教會也不以為意，認為老公就是一家之主。
宋小姐隨後也指控宋逸民，「背著阻止她（小甜甜）去驗傷，阻止她去告老公家暴傷害的教會，有什麼資格說她是『污點藝人』，更何況我知道宋先生在打她的當下，她可是一手護著女兒，還要一手保護著自己，她所有經歷到的這些，從事件發生到現在，她有自己出來提過一字一句嗎？你們找自己教友出來爆料的，真的是事實嗎？」
宋小姐接著也提到宋逸民老婆陳維齡，「你們教會更偉大的師母，卻還敢大言不慚質問小甜甜為什麼要告自己老公？他年紀還小啊！還是個孩子啊值得被原諒！他才打妳一次啊！他又沒有打妳第二次！聽到這些我更覺得可笑了，大家都知道會家暴的人，有一次，就會有第二次，更何況，她還要保護女兒，當下女兒可是也在現場啊！」也強調不只以上的例子，喊話上述人物出面說實話和小甜甜道歉。
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