許福明辭國民黨高市黨部主委　要大家放下委屈、團結起來

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許福明說，民進黨在9席小黨和無黨中，就已經牢牢掌握5席，剩下4席許崑源前議長跟他們有很深的交情，但民進黨可用資源太多了，看他們要不要出手而已，而這次可看得出來，出手的不只有陳其邁市長，綠營很多人都一起出手，「搞得我們有點措手不及」。
許福明指出，雖然國民黨28票都有投出來，不過對他個人來講還是要負非常大的責任，國民黨沒有辦法在這次議長副議長選舉勝選，未來民進黨在高雄完全執政，但國民黨不要氣餒，更不應該繼續內鬥內耗，他今天也跑了幾個地方，希望大家把一些不滿意、委屈放下，大家一定要團結起來，也希望黨中央儘快派出更優秀主委接任，也希望和黨團新總召陳美雅有更好合作機制，一起準備2024選舉。
黨部主委許福明卸任，陳美雅則指出，希望黨中央能盡快推出讓大家能信服的好人選，外傳前議員童燕珍資歷深，主委呼聲高，陳美雅認為非常適合，因為童燕珍曾在議會擔任過總召，協調能力非常強、人和部分非常好、地方上也非常熟悉，如果人選是她那當然是非常好的，但目前還沒接到任何訊息，都是採取開放心態。
而國民黨高雄市議員黨團成員也在今日中午順利產生，國民黨高雄市黨團表示，除了延攬李眉蓁、鍾易仲，也邀請新科議員白喬茵、許采蓁加入，加上現任議員王耀裕、鄭安秝，組成6人的副總召團隊；加上戰將級的邱于軒擔任書記長，資深議員陳玫娟任財務長，以及李雅芬任幹事長，並請前正副議長曾麗燕、陸淑美擔任黨團最高榮譽顧問，展現國民黨整合大團結的新氣勢。