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許福明辭國民黨高市黨部主委　要大家放下委屈、團結起來

▲國民黨在這次丟掉高雄市正副議長，高雄市黨部主委許福明宣布請辭，並將於明天卸任。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.12.29）
▲國民黨在這次丟掉高雄市正副議長，高雄市黨部主委許福明宣布請辭，並將於明天卸任。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.12.29）

記者鄭婷襄／高雄報導

國民黨在這次丟掉高雄市正副議長，高雄市黨部主委許福明宣布請辭，今（29）日國民黨高雄市委員會第6屆第5次委員會時，許福明正式宣布明天卸任主委一職，新任高雄市議會總召陳美雅接黨部副主委，許福明說，雖然正副議長輸了，但是28票都有投出來，大家不要氣餒，更不應該繼續內鬥內耗，把一些不滿意、委屈放下，大家一定要團結起來。

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許福明致詞時表示，這次選舉很艱困，但老天爺蠻眷顧，運氣不錯，在各區原來認為有危險的議員都當選了，最後選上29席，柯志恩的得票率跟得票也都還不錯，而在議長選舉外面批評市黨部反應太慢，事先怎麼不好好協調，原本佔優勢的29席，怎麼會選輸27席，但真正了解地方政情的人就知道，國民黨看起來贏，但其實沒有。

許福明說，民進黨在9席小黨和無黨中，就已經牢牢掌握5席，剩下4席許崑源前議長跟他們有很深的交情，但民進黨可用資源太多了，看他們要不要出手而已，而這次可看得出來，出手的不只有陳其邁市長，綠營很多人都一起出手，「搞得我們有點措手不及」。

許福明指出，雖然國民黨28票都有投出來，不過對他個人來講還是要負非常大的責任，國民黨沒有辦法在這次議長副議長選舉勝選，未來民進黨在高雄完全執政，但國民黨不要氣餒，更不應該繼續內鬥內耗，他今天也跑了幾個地方，希望大家把一些不滿意、委屈放下，大家一定要團結起來，也希望黨中央儘快派出更優秀主委接任，也希望和黨團新總召陳美雅有更好合作機制，一起準備2024選舉。

▲高雄市議員陳美雅接下國民黨黨團總召一職，市黨部也禮聘陳美雅為市黨部副主委。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.12.29）
▲高雄市議員陳美雅接下國民黨黨團總召一職，市黨部也禮聘陳美雅為市黨部副主委。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.12.29）
黨部主委許福明卸任，陳美雅則指出，希望黨中央能盡快推出讓大家能信服的好人選，外傳前議員童燕珍資歷深，主委呼聲高，陳美雅認為非常適合，因為童燕珍曾在議會擔任過總召，協調能力非常強、人和部分非常好、地方上也非常熟悉，如果人選是她那當然是非常好的，但目前還沒接到任何訊息，都是採取開放心態。

而國民黨高雄市議員黨團成員也在今日中午順利產生，國民黨高雄市黨團表示，除了延攬李眉蓁、鍾易仲，也邀請新科議員白喬茵、許采蓁加入，加上現任議員王耀裕、鄭安秝，組成6人的副總召團隊；加上戰將級的邱于軒擔任書記長，資深議員陳玫娟任財務長，以及李雅芬任幹事長，並請前正副議長曾麗燕、陸淑美擔任黨團最高榮譽顧問，展現國民黨整合大團結的新氣勢。

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