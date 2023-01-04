純金箔豪邁入酒！絕美孔雀金箔高粱酒富貴上市

農曆年節腳步將近，不管今年過得如何，新的一年總是要討個好彩頭。除了求錢母、搶頭香跟點光明燈，還有什麼可以旺家興宅、大發利市？俗話說得好：「孔雀上牆，富貴吉祥；孔雀進家，不富也發」；而民俗專家也表示，與鳳凰形似的孔雀，自古以來就被視為是「百鳥之王」，是吉祥與華貴的象徵。為了慶賀新年，黑松公司推出了這支以祥獸孔雀瓶身設計搭配貴氣純金箔酒體的限量酒款—「燦耀金春金門高粱酒(金雀版)」，就是要帶給大家好福氣；買了這一瓶，擁有富貴好運的好兆頭只是基本，金光閃閃開運招財更是沒話說！
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到底孔雀有多吉利？除了牠一身華美的尾翎富含貴氣感外，其尾翎圓紋像是眼睛，又像是古錢，象徵著「眼前有錢」的意涵。而「燦耀金春金門高粱酒（金雀版）」便是以孔雀為焦點，璀璨金交織孔雀藍，描繪出環繞整個瓶身的斑斕華美羽毛，背景以花繪為襯，雅致細節更是有如藝術品，搭配祥獸孔雀之後帶有喜上枝頭的富貴寓意。除孔雀瓶身設計所湧現的華美貴氣外，酒體更是「金光閃閃」，大手筆將日本頂級純金箔豪邁添入酒中，讓每一口洋溢著富貴的滋味，置於燈光底下，如細雪般的金箔反射著光線，就好似財運正在不停閃爍著，召喚富貴臨門，人人看了絕對都暗自讚賞你的品味；也別忘了要把孔雀的頭朝向室內，讓牠把運氣、福氣通通引導到家中。
而「燦耀金春金門高粱酒（金雀版）」的口感同樣繽紛不俗，完美調和了特選黃金酒心原酒，剛入口時酒感如羽毛般柔順地舖滿了每一寸味蕾，豐順飽滿、糧香四溢，「金緻」非常；中段甜潤的果香、溫婉的花香與甜酒釀似的穀香如圓舞曲般湧現、迴盪不已，風味「金實」；最後的尾韻勾出了淡雅的窖香、麴香，層層疊疊就像孔雀開屏那樣展開，餘韻縈繞喉頭，「金彩」久久不散。每一口都能感受到豐富又貴氣十足的「三金口感」，絕對忍不住再接一杯，越喝越旺運氣自然來！
孔雀瓶身，好事發生；金箔入酒，高貴不貴，想要「金彩」富貴好兆頭，就喝這一款！「燦耀金春金門高粱酒（金雀版）」不論是闔家圍爐一起喝來招財納福，或是走春送禮分享喜氣表心意，都是很好的選擇。2023/1/3起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣、1/7起7-11超商開放預購，建議售價2580元（實際價格及庫存，依各通路為準），每購買一盒「燦耀金春金門高粱酒（金雀版）」賀歲加碼贈送「104年灌裝300ml千日醇老酒」乙瓶，趕緊手刀搶購，讓新的一年富貴大發、醇順美好！