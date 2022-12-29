蔣萬安恢復1500元敬老金 民眾黨團：草率發錢非負責政府
台北市長蔣萬安今（29）日宣布，明年起台北市將恢復1500元重陽敬老金發放，不打算跟隨柯文哲市府時代視市府預算歲計賸餘彈性調整的方式，引發社會各界議論。對此民眾黨台北市議會黨團也發表聲明，呼籲蔣萬安切勿「先射箭再畫靶」，未經通盤規劃草率發錢，不是一個負責任的政府應該有的表現。
記者丁上程／台北報導
民眾黨團表示，有關蔣萬安市長甫上任即宣布明年朝恢復發放1500元重陽敬老金方式推動，黨團呼籲蔣萬安市長切勿「先射箭再畫靶」，未經通盤規劃草率發錢，形同破壞柯市府在任內償還570億債務的計畫，才剛接手就當「了尾仔囝」，不是一個負責任的政府應該有的表現。
民眾黨團強調，柯文哲前市長任內堅持財政紀律、收支平衡，且尊重議會通過《重陽敬老禮金致送自治條例》，於明(112)年編列6.22億元預算並由議會完成審議，此過程經行政、立法單位多方綜評審酌之決定。如今蔣市府過於輕率且粗糙之決策過程，如何回應市民、議會乃至媒體之質疑？
民眾黨團說，此作法勢必排擠其他社福預算，包括社會救助、身心障礙、銀髮服務及婦幼扶助等業務，蔣市府如何兼顧公共服務品質及量能？是否經過政策衝擊影響評估？蔣市長未經通盤考量，即向社會釋出此重大政策變更，執行細節、財源亦未清楚交代，113年以後之政策缺乏長期、宏觀永續的考量。再次呼籲蔣市府應秉持理性務實、財政永續原則，勿流於民粹、短視，最終戕害台北市民的長期利益。