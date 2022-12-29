政經局勢衝擊　調研估監視器面板出貨量年減8.8%

根據TrendForce研究，2022年受到全球政經局勢動盪影響，監視器（Monitor）面板出貨量逐季衰退，全年僅約1.58億片，年減8.8%。該機構觀察發現，電視面板於2021年第三季開始修正，筆電面板於2022年第二季大幅修正，而監視器面板直到2022年第三季才出現大幅修正。然而，修正的時間越晚，也代表著回溫的時間越晚，在目前品牌手上庫存仍高於健康水位的情形下，預估2023年第一季監視器面板出貨量仍有5.3%季衰退。
記者許家禎／台北報導
TrendForce指出，2023年第二季隨著終端通路與品牌端的庫存陸續回到健康水位，隨著下半年傳統旺季到來，面板的拉貨動能有望回復到疫情前2016到2019年平均出貨量約3570萬片的水準，相較於2023年第一季出貨量基期相當低的情況下，第二季監視器面板出貨量有望出現雙位數的季成長。而2023下半年在全球通膨放緩以及中國解封後經濟活動力上升的預期下，市場供需將回到季節性的循環。
TrendForce分析，監視器面板出貨量從2021年第四季達高峰後便一路下滑，至2023年的第一季預估將會是出貨量谷底，待整體供應鏈庫存回到健康水位後，品牌購買力道慢慢回溫，後續監視器面板出貨量有望逐季爬升，預估2023全年出貨量年減幅度會收斂至5.8%，達1.49億片。