Netflix日劇發威！「這部」空降冠軍　連《初戀》都讓位

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影集《今際之國的闖關者》上線後便在全球引爆熱議，在爛蕃茄影評網獲得逼近滿分的96%觀眾好評，不僅火速攻上日本、台灣排行榜冠軍寶座，也在法國、德國、南韓、泰國、義大利、沙烏地阿拉伯等超過40個國家衝上排行榜，成為全球年度最熱門日劇。而眾所期待的山下智久將飾演今際之國裡另一波勢力「梅花K」的首領，粉絲們也引頸期待能否看到山下智久秀出全裸的好身材。
Top2 《First Love 初戀》
最強回憶殺！影集《First Love 初戀》從日本天后宇多田光的兩首歌曲汲取靈感：1999 年神曲〈First Love〉與暌違 19 年後推出的〈初戀〉，劇情敘述一對戀人在 90 年代相遇成為彼此的初戀，歷經時光綿延二十載，以跨世代愛情故事為題，二十年後，其中一人即將訂婚，另一人則已離婚，有個初墜情網的青春期兒子。該劇由寒竹百合編導，滿島光、佐藤健主演。
Top3《艾蜜莉在巴黎》第三季
艾美獎入圍影集《艾蜜莉在巴黎》請來得獎創作人和節目統籌達倫·史塔回歸製作第 3 季。身兼製作人的莉莉·柯林斯再度演出艾蜜莉·庫柏一角。艾蜜莉從芝加哥搬到巴黎從事夢幻工作已經一年，如今生活各方面都走到了重要的十字路口。不論是事業還是感情生活，她的眼前都有兩條截然不同的路，她必須抉擇自己的心之所向。但無論選擇何者，她都得好好思考這對她未來在法國生活的影響。與此同時，她也持續享受巴黎帶給她的新奇冒險和驚喜轉折。
Top4《還魂》
知名人氣編劇「洪氏姐妹」繼《德魯納酒店》後的全新力作，並且由《金秘書為何那樣》導演朴俊和執導，找來李宰旭、庭沼珉主演，更有NU’EST成員黃旼炫、《D.P：逃兵追緝令》霸凌兵長申承浩、《驅魔麵館》劉俊相、《羽球少年團》熱血女教練吳娜拉等實力派演員加入演出。劇情是以歷史上和地圖上都不存在的國家為背景，主角們的命運因更換靈魂的「還魂術」而發生扭曲，眾人在解決這個問題的同時經歷成長的故事。
Top5《星期三》
影集阿達一族的粉絲們照過來！還記得他們的存在就像在對不變的現況比中指（而且是一隻沒有身體的手），當中最叛逆、最前衛且最具代表性的人物就是星期三 ！Netflix 和米高梅 (MGM/UA) 推出全新真人版成長喜劇《星期三》，大家最愛的陰森少女將在片中轉大人，蛻變成能獨當一面的女主角。
Top6《山河月明》
本劇改編自永樂帝驚心動魄的生平事蹟，描述這位年輕的君主歷經血汗與淚水，成為明朝的盛世明君。由馮紹峰、陳寶國、何晟銘主演。
Top7《嗨! 營業中》
由庹宗康、姚元浩、炎亞綸、浩子、莎莎、吳映潔擔任的實境節目，攜手合開一家自己的小店，且每週都得迎接獨一無二的挑戰。
Top8《王后傘下》
黑色歷史喜劇《王后傘下》劇情描述意志堅定的王后努力管束幾位令人頭疼的王子，想讓其中一人當上朝鮮君王，儘管拋棄自己原有的氣質與尊嚴成了脾氣暴躁又敏感的母后，幸好直覺準確且行事慎重，有著超越他人的果斷和行動力，為了孩子們而投入宮中的教育戰爭，面對其他敵手也對王位虎視眈眈不但不怕還努力解決危機。前一秒還暴躁不耐煩的她，下一秒就變成端莊得體、母儀天下的中殿娘娘，在如此精彩刺激的宮中生活裡，中殿娘娘即將面對何種苦難與逆境呢？
Top9《錦衣之下》
由任嘉倫、譚松韻、韓棟主演。精明能幹的捕快為了查緝一樁棘手案件，不得不跟痛恨的錦衣衛合作，兩人卻渾然不覺即將踏進危險的陰謀。
Top10《請叫我總監》
林更新，譚松韻，劉暢共同演出。寧檬受夠了秘書工作，想要轉職成投資人。但是，要擺脫老闆卻比她想像中更加困難。