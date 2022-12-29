大學「1+3年」完成服役？潘文忠：明年初與大專院校溝通

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據國防部說法，教育部若能與各大專院校研商，將由內政部配合教育部分別訂定多元服役與彈性修業措施，讓就學役男有先入營服役的選項，並以縮短1學年的時間修習學分。也就是說，役男在大學4年中，能採取「1+3」年方式完成學業跟服兵役，可先服完1年兵役，再把應修學分集中在3年，方案包括放寬學分上限、利用寒暑假修課等。
但方案出來，校方、學生都認為不可能。台灣青年民主協會理事長張育萌說，實在很難想像，怎麼把各科系1年的課都塞進寒暑假，讓役男來修課，其他人照舊，若只是把其中1年學分平攤在其他3年，其實就是現行制度下有些人會選擇的「提早畢業」而已；另外，不少學生會安排暑修，學校也鼓勵學生寒暑假去企業或國際遊學，若要在3年內拚完大學學業，上述活動就會被犧牲。
張育萌指出，人的時間就是這麼多，真的不可能憑空擠出1年，延長役期勢必會影響役男的規劃，教育部想「把影響降到最低」很好，雖然時間很趕，但絕對絕對不能把門關起來自己規劃，建議學測一考完就立刻全台巡迴，問問94年後出生的學生「謝謝你配合國家政策，我想請教，國家能怎麼樣減少你的負擔？」
對此，潘文忠今天出席「2022年第18屆技職之光頒獎典禮」，會前接受採訪時表示，有關兵役方案，讓學生利用在學期間可以選擇服役的規劃上，還需要跟各大專院校及學生團體進一步詳細溝通。
他提到，不只是學校，還有很多系所，需要更深入對話，因此不會在大學校長會議的場合進行，而是會在明年初邀請學校，可能分不同梯次，深入了解，確實考量學校課程安排、校務運作等，若有需要教育部提供相關資源，也希望能透過共同討論出的配套措施，回應個別學校的需求與學生心情。
對於媒體詢問國防部拋出「1+3年」方案是否可行？潘文忠說，仍要跟學校討論，希望學校跟教育部共同討論出配套措施，但他強調「彈性修業方式應該是多元的，不會是唯一模式」，畢竟不同科系、課程有差異性，且還有些時間能充分討論，過程中會邀請學生代表做整體思考。