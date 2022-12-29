北部跨年要帶傘！追日出得碰運氣 1圖搞懂元旦連假天氣
近期受到東北季風影響，北部令人絕望的濕冷天氣型態恐怕還要持續一段時間，中央氣象局表示，今日至週六跨年夜（12/29~12/31）天氣變化不大，「北部濕冷、中南部日夜溫差大」，桃園以北、花東地區有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區要留意局部大雨，特別要留意的是，由於週六開始水氣增加，一直到元旦清晨全台雲量都偏多，因此想追新年第一道曙光、日出的民眾，可能只能碰碰運氣了。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員廖經翔表示，週六跨年夜持續受東北季風影響且水氣增加，北部、東北部整天偏涼，氣溫約在攝氏14~19度之間徘徊，中南部白天高溫攝氏22~25，早晚溫差較大，建議跨年夜外出可帶件外套，而桃園以北、花東地區將有局部短暫雨，西半部山區也有零星雨，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區降雨時間仍長，需留意局部大雨。
廖經翔說，下週日元旦（1/1）、下週一 （1/2）東北季風將稍微減弱，各地氣溫稍稍回升攝氏1~2度，但體感不明顯，且早晚仍較寒涼，而在水氣沒有明顯減少的情況下，降雨情況將與跨年夜相似。下週二（1/3）東北季風又再增強，預估下週又會回到和本週類似，北部濕冷、中南部多雲到晴的型態，且影響時間可能再拉長，實際強度仍有待後續觀察。
明日天氣部分，廖經翔指出，北台灣含宜蘭低溫約攝氏14~15度，白天高溫攝氏22度，中南部低溫落在攝氏14~16度，白天高溫為攝氏24~25度，仍有將近10度的溫差，花東地區低溫攝氏18~19度，白天高溫攝氏度22~24度。體醒民眾，跨年夜到元旦清晨，無論在外參加跨年活動、看煙火或是想追元旦第一道曙光、參加元旦升旗，因氣溫偏涼，一定要注意保暖，桃園以北、東半部及恆春半島有短暫雨，在外活動記得攜帶雨具備用。