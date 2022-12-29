台積電3奈米量產典禮　王美花：連廠房都在蓋哪來去台化

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王美花在會中表示，這不只是證明魏哲家總裁所說的「去台化？門都沒有」，更見證今天不只是門，而是讓大家看到廠房都在蓋了，並指出，台積電優異的3奈米技術可望為全球IC客戶帶來更高運算效能且節能省電的晶片解決方案，透過應用在智慧型手機、個人電腦與伺服器等關鍵產品，將帶動消費者換機需求與刺激企業更新設備，推動全球資通訊市場的整體復甦與成長。
王美花提到，在台積電的優異技術身後，是由一大群長期深耕台灣的供應鏈合作夥伴，運用台灣各形各色的優異工程師，一起聯手孕育而來，半導體產業能在台灣深耕，是台灣的供應鏈聚落、企業文化與產學研能量所共同所鑄造，放眼全球無論是在何處，皆無法複製與取代台灣關鍵的地位。
她進一步說明，由於現今的國際局勢，要讓台積電更加國際化、更穩固國際客戶的關係，台積電勢必要走出去，但台積電仍將在台灣持續創新，並且以台灣作發展的根基。
台積電在台灣首發量產領先的3奈米技術，可望協助台灣產業穩固客戶關係與擴展國際布局，同時，經濟部也將協助壯大國內的半導體設備以及材料聚落，進一步強化國際供應鏈優勢地位，讓國內企業有更足的底氣能以台灣為基地，為全球做服務。
同時，王美花也期許台灣企業在國內把供應鏈規模做更大，進一步跟世界合作，站穩全球化供應的腳步，全球對半導體的重視已讓世界看到台灣，也為台灣帶來機會與挑戰，產官學研將一同使台灣更為茁壯，在國際上占有一席之地。
經濟部表示，台積電台南第十八廠全廠區總投資額超過新台幣1兆8600億元，可創造逾2萬3500個營建工作機會，以及超過1萬1300個高科技工作機會，優異的3奈米製程技術，也可望在量產5年內帶動全世界約1.5兆美元終端產品的市場價值。