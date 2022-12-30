今日來講股／後疫YOLO族改變消費　2023投資主軸大搬風

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至於各國2023年經濟成長狀況，OECD（經濟合作暨發展組織）也有數據預測，像是英國為零成長、德國與法國成長率不到1%，美國可能還在1%附近，謝晨彥說雖然經濟成長負值的很少，不至於進入全球景氣蕭條，但相較2022年確實是一個很大的落差，可以視為衰退的跡象。另外，再加上俄烏戰爭未歇，天然氣能源電費飆升都讓人擔憂，不過中國大陸解封之後，外界普遍預估中國經濟成長樂觀。
但謝晨彥提醒，2023年上半年還是要面對幾個問題，第一個是通貨膨脹是不是真的能夠有效控制，其中會有變數，第一個像是俄烏戰爭會不會進入較暖和的春天後，就擴大戰爭的規模。第二個，中國解封以後，當然對全球經濟成長會有些帶動，但另一個層面來講，會不會又加劇通膨的態勢。
謝晨彥說「原本的好，變成不好了」，也就是中國解封帶來經濟的推升，但可能把通膨下降的時間可能往後遞延，更可能導致明年聯準會升息的力道。又或者，中國快速解封，但染疫情況的惡化比想像中嚴重，所以反而沒有達到經濟成長的目的，卻又帶來通膨的壓力。
另外，就產業面來講，謝晨彥說，有人認為美國科技業裁員比想像中嚴重，但也有人認為裁員僅占整體就業比重只有個位數，其他科技業以外的並沒有想像中嚴峻，這個還要持續再觀察。他強調，現在主要還是關注於庫存削減的速度，現在的狀況跟金融海嘯當時金融體系崩壞時不太一樣，公司產能利用率掉下來，造成營收衰退，對股價有一定的衝擊，但是不是真的對景氣有很大的傷害，覺得未必是等號，因為目前庫存調整是景氣的循環而已，有趨勢的產業前景並不會改變。
謝晨彥指出，如果把整個產業做兩類區分，第一類是消費性電子產品，像是手機、筆電、平板與遊戲機，確實2023年第一季到上半年還是看不到什麼成長的曙光。這是因為疫情過後大家生活態度大轉變，YOLO（You Only Live Once）族興起，從疫前省吃儉用到疫後有時間、有錢就出去玩或吃好的，甚至把錢花在出國旅遊消費，這樣的生活型態在2023年將會越來越明顯，而且是不分年齡、不分世代，對3C產品當然會是個衝擊。
謝晨彥表示，也因為生活型態的改變，第二類趨勢產業部分，大家對雲端世代、伺服器的需求越來越高，或者電動車新能源，這是從政策上的硬需求。另外地緣政治、國際關係緊張，包括俄烏戰爭、兩岸關係乃至於南北韓對峙等，都加深軍工產業議題升溫。以及全球跨境解封，生技醫療在明年上半年應該都大有可為。
謝晨彥強調，2023年整體來講，大家對景氣的擔憂、對科技股操作的擔憂都可以理解，但投資人會發現在這當中，有一些產業趨勢是明確的！電子股的主軸會放在車用、太陽能、軍工、伺服器、新能源，至於傳統產業則可留意生技還有觀光旅遊類股，「過去大家投資會在意指數位階的展望，但2023年看準產業更為重要」！
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。