母嬰遭撞雙亡！親屬轟「警逼家屬接受道歉」 警消回應了
台中市27日深夜11點多，發生一家三口推娃娃車過馬路時，遭豐原客運公車左轉撞上，30歲的李姓媽媽與1歲大的兒子當場遭慘輾斃，搶救仍不治身亡，獨留伊拉克籍季姓丈夫，面臨天人永隔之苦。今（29）日季男親屬在臉書發表5點聲明，質疑肇事司機沒有第一時間報警外，也痛批有關單位帶肇事司機向到死者家屬面前，希望他們接受肇事者的道歉，令他們感到「違反常理」。對此台中市第二分局與台中市消防局稍早也做出澄清說明。
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針對季男親屬表示，相關單位帶領肇事者來到死者家屬面前，「希望我們可以接受他們的道歉，這個對我們來說是完全違反常理的」，台中市第二分局指出，在12月28日11時20許，地檢署檢察官於中國醫藥大學附設醫院地下室往生室進行相驗及複訊程序，於12時45分許全案相驗及複訊完畢後，本分局員警依檢察官指示，將陳嫌從偵訊室押解至地檢署辦理後續程序。
第二分局表示，當時家屬亦在偵訊室門外等候，陳嫌行經家屬時突然向家屬鞠躬致意，現場死者父親與陳嫌進行短暫對話後突然情緒激動下跪致意，員警俟他們對話完後立即依法將陳嫌押解前往地檢署。
至於季男親屬質疑，事發地點距離中國醫學大學醫院僅有幾百公尺，但是救護車花了一些時間才抵達現場，「若不是駕駛唔知，沒有第一時間報案，不然就是急救單位花了一些時間才來處理」。
對此，消防局表示，27日23時15分受理北區學士柳橋（學士路）緊急救護案件，立即派遣救護車前往，距離案發地點最近大誠分隊救護車正執行東區精武路救護案件中，因此改派文昌分隊救護車執行，文昌分隊救護車23時25分即抵達現場，立即執行緊急救護處置，23時27分送醫，救護過程並無延誤。（編輯：孫唯容）