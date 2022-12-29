好兄弟白當？中國疫情延燒　北韓狠禁「公民入境」

中國即將自下月8日起大解封，取消入境旅客核酸檢測以及集中隔離，並陸續恢復中國公民出境旅遊。由於中國境內新冠肺炎疫情近日急速升溫，加上染疫資訊不透明，使得全球不少國家祭出新防疫令，針對來自中國的旅客進行全面篩檢。不過過去與中國一直維持友好關係的北韓，卻直接對中國祭出嚴格的「禁止中國公民入境」規定，並對包括北韓公民在內的近期入境人員，進行30天隔離觀察。
國際中心徐筱晴／綜合報導
中國國家衛健委26日宣布，將從明年1月8日起，放寬中國的出入境，不再對感染者進行隔離，並解除入境隔離措施。但中國疫情仍不明朗，日本率先宣布所有從中國入境的旅客或有7天內旅行紀錄的旅客，入境日本將強制接受核酸檢測，若發現為陽性，將會強制隔離7天。
目前包含日本、美國、印度、義大利等國家都紛紛收緊了入境管制，不過都沒有強勢禁止。但最近韓國媒體《東亞日報》就指出，北韓官方媒體不斷報導防疫的重要性，雖然北韓官方沒有明說，但極有可能是北韓政府意識到中國疫情的升溫，或許北韓的疫情政策，可能在春節前後有所改變。
另外在中國「國家移民管理局」在官網上，各國入境管理措施的北韓頁面上，還顯示著「暫時禁止中國公民入境，對包括朝鮮公民在內的所有近期入境人員，進行30天隔離觀察。」但因頁面上未顯示更新時間，無法確認北韓當局是何時發布該入境措施，也難以斷言是否與中國近來的疫情有關。