周曉涵「婆媳對決」笑場6次 要陳亞蘭《加油》打真的
周曉涵在TVBS八點檔《加油喜事》，因母親王彩樺與閨密陳亞蘭的陳年恩怨，與周孝安從宣布要結婚開始就好事多磨，兩人波折的感情路也透過「武林劇場」呈現。周曉涵過往雖因代言手遊穿過古裝，但卻是首次穿著古裝演喜劇，尤其一到武林劇場，所有人都放飛自我在演戲，讓她現場大笑無數次。
記者羅凌筠/綜合報導
回想在武林劇場遭到婆婆鞭打的那場戲，周曉涵透露陳亞蘭不照劇本，自己加了許多亮點，拍攝過程感受到對方的照顧，陳亞蘭手上鞭子總是高高舉起、輕輕放下，甚至是打在周曉涵身後的地板，要她自已演出很痛的樣子。周曉涵有向陳亞蘭表示可以真打不怕痛，沒想到，陳亞蘭開玩笑地說：「身為一個專業演員，當然要自己演啊！不用真的打啦。」展現前輩對後輩的疼愛。
戲中周曉涵與周孝安為追求幸福，一起對抗兩位母后大人，周孝安的古裝扮相令人印象深刻，彷彿一顆饅頭放在頭上，陳亞蘭還即興加入台詞：「你沒事梳一顆黑色饅頭在頭上做什麼？」短短一句話威力十足，不僅周曉涵，就連陳亞蘭自己都笑場，周曉涵說：「平常我真的很少笑場，但那天笑場5、6次真的沒辦法，太好笑了。」
《加油喜事》中，周曉涵坦言演了這部戲，充分體會到當媳婦有多難，要搞定婆婆跟媽媽真的是「世紀難題」，相當考驗媳婦的智慧。詮釋媳婦角色讓周曉涵有所體悟，聽到抱怨就「左耳進、右耳出」，嘴巴甜一點，買東西都要雙份，不要讓任何一方覺得偏心，盡力做好媳婦和女兒的角色，她笑說：「當然，老公的處理也很重要，要做好潤滑劑的角色。」