BF.7變異株肆虐中國！羅一鈞：在台灣大規模流行機率低

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因中國疫情處在第1波，特別是在北京周圍的傳播力特別強。羅一鈞認為，可能是群體免疫沒有形成，要等染疫者增加、疫苗接種狀況要更好，傳播速度才會下降。
不過，羅一鈞表示，國內目前已進入第3波疫情，且前一波疫情跟這波都是以BA.5為主，若BF.7入侵，要造成大規模流行的可能性比較低，更擔心的還是BA.2.75、BQ.1、XBB等變異株。
羅一鈞呼籲，符合接種莫德納BA.5次世代疫苗者，都應盡快接種，未來不管是哪種新興變異株，只要是還在BA.5範圍內，保護效果都還是不錯。
媒體詢及，有國外專家推測，中國疫情升溫且群體保護力降，恐重演最早在印度發現的Delta變種病毒株疫情。指揮中心指揮官王必勝表示，Delta不是新的變異株，明年1月1日開始針對從中國入境旅客進行唾液篩檢，並抽樣基因定序，就明確知道是哪些變異株，比較擔心出現新的、沒有見過的變異株，將持續監測。
至於從其他疫情也在高峰的國家入境，為何沒有採取唾液篩檢措施。王必勝解釋，北半球進入冬季，好幾個地方疫情升溫，例如日本正在第8波疫情，但這些國家都有公布數字，也有對變異株進行分析，而中國疫情資訊不透明，所以在邊境部分除維持原有0+7措施，另外加強唾液篩檢以監測。
王必勝進一步說明，第3地轉機入境台灣以港澳居多，香港今天宣布新措施，從中國到香港旅客要提供48小時內PCR陰性證明，還要了解及觀察實際執行情況，包括是否納入兩段票等。（編輯：陳政偉）
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