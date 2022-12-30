跨年看煙火先做好功課！全台晚會風向懶人包 提早去卡位
這個星期六（12/31）就是跨年夜，各地除了星光熠熠的演唱會外，最令人期待的肯定就是倒數後的煙火啦！對此天氣風險公司也整理全台各地晚會的風向，讓民眾評估看煙火的最佳位置，天氣風險公司表示，預計跨年當天仍是東北季風環境，北部水氣、雲量偏多，中部雲量少，南部雲量多，提醒民眾除了尋找最佳站位，也要注意安全並做好禦寒準備。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司指出，受東北季風影響，迎風面的北部、東北部水氣偏多，跨年夜大台北、桃園、花蓮地區維持陰有雨天氣，溫度約攝氏14~17度，外出要攜帶雨具、做好保暖準備，風向為東北略偏東，風力較強，看煙火時盡量待在施放點的東、北側地區。新竹降雨機率較低，但風力明顯偏大，戶外感受仍有寒意。範圍包括台北最HIGH新年城、璀璨新北、1314就愛你跨河煙火、2023桃園跨年晚會、太平洋觀光節跨年演唱會、竹縣領航_讓愛飛揚。
中部地區跨年夜雲較少，天氣多雲到晴，深夜到凌晨溫度較低，沿海地區風力仍大，風向為偏北風，外出也需要留意保暖，沿海地區看煙火時可待在施放點東北、北方，中部內陸、近山區，風速偏弱，中部煙霧擴散速度慢，建議可以離施放點遠一些。範圍包括2023麗寶跨年演唱會、2023閃耀台中跨年夜。
南部晚間雲量較多，不過降雨機率低，風向大致是偏北風，煙火觀測上建議站在施放點北方欣賞。範圍包括亞灣未來市演唱會、2023紫耀義大享樂好漾跨年煙火秀、劍湖山世界跨年煙火秀。