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楊一展因「姊姊罹癌逝世」吃素　曾每天騎單車70公里探病

▲姊姊罹癌逝世，楊一展發願每天吃素。（圖／公視提供）
▲姊姊罹癌逝世，楊一展發願每天吃素。（圖／公視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

楊一展演出過多部得獎大戲，也曾入圍金鐘獎，他近來受公視節目《誰來晚餐14》邀請，拜訪一對經營素食披薩餐車，且熱愛參與鐵人賽事的致榮夫妻，暢談素食理念推廣的點滴。

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楊一展多年前因為姊姊罹癌的關係而許願吃素，「因為我本身也是一個吃素者，我是吃蛋素，同時他們（受訪家庭）又是鐵人，我就更有興趣，他們賣的披薩以前有吃過一次，非常好吃，這次也非常期待。」楊一展也是鐵人選手，在賽場上吃過致榮夫妻的披薩，今天雙方再次喜相逢。

本身熱愛運動的楊一展，同時也是名鐵人選手，與拜訪家庭夫妻有共同興趣，相當聊得來。提到開始吃素的緣由，楊一展坦言其實跟姊姊6年前罹患肺癌離世有關，「得知姊姊生病的時候，當下真的體會到一句成語叫當頭棒喝，真的是感覺有人把我頭敲了一下，整個人就醒了。」驚覺過去因為工作忙碌的關係，都沒時間和家人好好相處，當時就決定要發願來吃素。

▲楊一展與拜訪家庭夫妻有共同興趣。（圖／公視提供）
▲楊一展與拜訪家庭夫妻有共同興趣。（圖／公視提供）
楊一展也透露自己跟姊姊的感情相當好，是彼此最好的朋友，在自己工作不穩定的時候，姊姊還會默默塞錢給他。在姊姊生病住院的那段期間，楊一展靠騎單車往返木柵住家與淡水醫院通勤，每天來回70幾公里也騎得甘之如飴，這段路途也為他帶來心境上的轉折，「過程中我每天幾乎都在掉眼淚，因為我很怕姊姊會離開，但在那個運動的過程中，我覺得是一種發洩，同時也是老天爺給我一個機會，要讓我把身體鍛鍊好。」雖然姊姊最後還是離開了，但楊一展認為姊姊留給他們家無限大的福報，改變了一家人關係變得更加密合。

▲楊一展當時靠騎單車，往返木柵住家與淡水醫院通勤。（圖／公視提供）
▲楊一展當時靠騎單車，往返木柵住家與淡水醫院通勤。（圖／公視提供）
熱愛運動的楊一展，聊到開始運動時的心得，跟受訪家庭彼此都很有共識，那就是非常痛苦，憶起當初第一次跑3公里時，剛好正值夏日正炎熱，楊一展在心中不斷問自己幹嘛這樣自虐，「但那個好像就是一種人生的鍛鍊考，過了那個坎成就感就來了！」

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