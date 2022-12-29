防堵金融業大股東「干政」！金管會：擬修金控法及銀行法

（中央社記者謝方娪台北29日電）防堵金控或銀行大股東手伸太長，繼銀行公會訂定自律規範後，金管會擬進一步修正金控法及銀行法，銀行局委外研究案預計今年底完成，最快明年上半年修正草案可出爐。 我是廣告 請繼續往下閱讀 金控大股東干政案例頻傳，金管會今年10月初備查銀行公會修訂的「金融控股公司治理實務守則」及「銀行業公司治理實務守則」，透過業者自律規範，正式對金控及銀行大股東與公司互動明確畫出紅線。金管會銀行局長莊琇媛今天在立法院財政委員會後接受媒體聯訪時表示，目前金管會審查大股東適格性，只有在「要成為」大股東的時候，沒有「已成為」大股東之後的相關規定，針對大股東過度干涉公司治理，金管會希望可採取的行政措施將來能明確入法。莊琇媛表示，金管會將參考國外法規，評估有哪些行政措施可以作為參考，修正草案最快明年上半年出爐，金控法及銀行法將會一起修正。此外，金管會近日公布2023年金檢重點，金融業大股東干政同樣已列入明年金檢重點之一。（編輯：楊蘭軒）台中工廠火警！釀2人死亡、1人插管 市長盧秀燕趕赴現場連人帶車擄走！BMW惡煞拒捕衝撞 警連開11槍仍遭逃逸台南新化白骨命案！醋男毆斃前女友棄屍 檢聲押禁見2嫌摩鐵約會！情侶檔狂喝15包毒咖啡助興 新北男退房突猝死