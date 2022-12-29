Ferrari SF90 Stradale大改款會是啥模樣? 學生透過數位改造的方式描繪出心中的旗艦超跑

Suzuki五門Jimny將在2023年1月13日在印度首次亮相！？

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Suzuki現行世代Jimny自2018年問世以來，除了在全球熱銷外，再推出五門車型的消息也從來沒有停過，如今又有最新消息指出，五門Jimny將在2023年1月13日在印度首次亮相。

我是廣告 請繼續往下閱讀
其實近兩年也陸續有所謂五門Jimny的偽裝車被拍到揭露，這也讓喜愛Jimny，且有更大空間需求的車迷可說是望穿秋水，期待五門Jimny問世，這回距離2023年僅剩幾天，外媒則是直指五門Jimny會在2023年1月13日亮相。

據了解，五門Jimny軸距將會加長300mm至2550mm，車身尺寸為3850x1645x1730mm，車重將落於1,150kg，同時另一個令人關注的是動力系統部分，預計將換上全新的油電混合動力系統，以原先的1.5升自然進氣直四引擎搭配電動馬達，汽油引擎部分可輸出101PS/13.5kgm之最大動力，電動馬達則可輸出33.4PS/6.1kgm之動力，並搭配6AGS六速手自排變速系統，同時三門Jimny也可望同步更換該具動力系統，若該消息屬實，動力升級後的Jimny在性能與節能表現上將更讓期待。

不過，該消息未明確指出五門Jimny發表後，會銷往那些國家，僅指出日本市場會預計最快在2023年秋季上市，預計售價約230萬日圓。可以預期的是，算是中期改款的Jimny在動力升級與加入更實用的五門車型後，勢必又要引發搶車熱潮，也許2023年的新計畫就是可以開始準備搶車。

春節首發登場！和運門市導入 TOYOTA TOWN ACE 廂型車

維持原預售價設定，Opel Mokka / Mokka-e 正式發表上市

聚焦配備增列與車型擴展，MAZDA 6 / MAZDA CX-9 SE 在台上市

福特六和助臺灣師大國手 奪國際技能競賽汽車技術職類金牌

我是廣告 請繼續往下閱讀