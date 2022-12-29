Suzuki五門Jimny將在2023年1月13日在印度首次亮相！？

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其實近兩年也陸續有所謂五門Jimny的偽裝車被拍到揭露，這也讓喜愛Jimny，且有更大空間需求的車迷可說是望穿秋水，期待五門Jimny問世，這回距離2023年僅剩幾天，外媒則是直指五門Jimny會在2023年1月13日亮相。
據了解，五門Jimny軸距將會加長300mm至2550mm，車身尺寸為3850x1645x1730mm，車重將落於1,150kg，同時另一個令人關注的是動力系統部分，預計將換上全新的油電混合動力系統，以原先的1.5升自然進氣直四引擎搭配電動馬達，汽油引擎部分可輸出101PS/13.5kgm之最大動力，電動馬達則可輸出33.4PS/6.1kgm之動力，並搭配6AGS六速手自排變速系統，同時三門Jimny也可望同步更換該具動力系統，若該消息屬實，動力升級後的Jimny在性能與節能表現上將更讓期待。
不過，該消息未明確指出五門Jimny發表後，會銷往那些國家，僅指出日本市場會預計最快在2023年秋季上市，預計售價約230萬日圓。可以預期的是，算是中期改款的Jimny在動力升級與加入更實用的五門車型後，勢必又要引發搶車熱潮，也許2023年的新計畫就是可以開始準備搶車。