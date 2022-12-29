中市府證實4死2傷大火倉庫屬違建 青壯年員工加班遇劫
台中市豐原區雅速達股份有限公司倉庫晚間發生火警，造成4死2傷慘劇，市長盧秀燕接獲消息，第一時間趕赴現場關心救災情形，隨後至中國醫藥大學附設醫院關心受傷民眾，根據了解，死者多為外包商青壯年男員工，因工作勤奮夜間加班遇劫，其他逃出工廠的倖存者，難過的癱坐地上。市府表示，起火現場位於都市計畫內農業區內，初步判定屬倉庫，未辦理特登納管、亦無工廠列管及稽查紀錄，後續將依規定辦理違建查報。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕晚間趕往火警現場與中國附醫，送到中國附醫的３名男性傷患，其中一人50%燒燙傷，急救插管送燒燙傷中心；另兩人到院時已無呼吸心跳。民政局長吳世瑋表示，4名死者都是3、40歲的青壯年，正是養家活口的年紀，中國附醫的兩名死者，其中一人住苗栗、一人住北屯，因工作認真晚上加班，不幸遇上火劫，兩名死者的父親都已趕到醫院，白髮人送黑髮人心痛不已。民政局除致贈家屬慰問急用金，也將持續關心及提供家屬相關協助。
消防局與衛生局表示，豐原區東洲路這處倉庫的火災現場，為2樓鐵架烤漆浪板結構之建築物，晚間19時36分許接獲報案，消防局出動消防車26輛、人員66名前往搶救，6名傷者經緊急送中國附醫、慈濟、豐原3家醫院搶救，其中4人不幸罹難，2人持續於中國附醫搶救中。消防局初步調查，這間電風扇工廠正在裝修廠房做為倉庫，廠內地板進行塗料裝修中，9名外包廠商員工在1樓高架夾層倉庫施工，火警發生時有4人來不及逃出。
經發局與都發局表示，起火處為「雅速達股份有限公司」，初步判定屬倉庫，未辦理特登納管，亦無工廠列管、稽查紀錄。經查該處位於都市計畫內農業區，無違建查報紀錄及建築物公安申報紀錄，後續將依規辦理違建查報，並通知所有權人或管理人限期改善或拆除。