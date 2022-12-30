百萬SUV最前線，Ford Kuga / Hyundai Tucson L / Honda CR-V / MG HS怎麼選？

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為什麼是它們？
試車這麼多年，每次單獨體驗一款車，或是將同級拿出來相互評比一番，感受從來大不相同，冠冕堂皇講，感受同中求異或異中求同的分別，更直白點說 — 沒比較就不會有傷害。
那為何按廠名首字依序排列會選擇Ford Kuga / Hyundai Tucson L / Honda CR-V / MG HS這四款車呢？三個關鍵字：國產、中型SUV及百萬價位帶，當然條件內也還有像是Outlander、URX或X-Trail等產品，但就如同進口SUV級距亦多有百萬出頭車型般，全抓進來大鍋炒不免資訊量過度龐雜，集中於最熱車款上，更讓焦點容易集中。
也因此，這次我們便以100萬元作為條件，在各車系中找尋正負差最小的車型，Kuga選擇的是最受歡迎的EcoBoost 180旗艦(103.9萬元)，Tucson L則以99.9萬元的GLT-A作為基準(但商借拍攝車則為GLT-B)，CR-V相較之下1.5 VTi最接近預設值(97.9萬元)，而新同學因汽油版本僅有單一等級1.5T旗艦版，雖然訂價僅89.9萬元距離設定值尚有差距，但若能藉此檢視有否物超所值也是功德一件。
設計與質感都很重要
提到視覺設計，有人或覺僅只主觀認定，但話說回來，若真看不順眼就算再好誰也不想進一步了解，就這部分來說，眼前四車確實各有表態，從Ford Kuga開始，那最符合當前運動休旅趨勢的流線輪廓便極為吸引眼球，前蹲後踞的衝刺氣勢與俐落俊逸的歐風線條，也讓其實頗為厚實的車身看來更加機敏有勁道，常有人戲稱其為小Macan，想想不無道理。比起熱情洋溢的Kuga，Hyundai Tucson L走的則是冷冽科技風，從水箱護罩延伸至頭燈組一致的設計手法，形塑獨一無二前臉印象，而深刻切削的鈑件線條，更讓整車散發濃濃科幻味。
至於熟面孔Honda CR-V無愧老將身份，即便將面臨大改款，看來依舊不慍不火，將動感、科技、時尚與豪華等所有元素拿捏得均衡，即使與新世代對手擺一起也一點不顯老態。至於最新加入中型SUV級距的強勁挑戰者MG HS，選擇的顯然是流露英倫風情的豪華運動風，厚實圓潤的輪廓搭配強調動感細節後，細看卻似幾分GLC之流神韻在，有趣的是，這四輛車儘管設計主軸大不相同，但在場所有人卻一致認定各有千秋，實在很難有高低之分。
只是比起外觀，座艙設計面雖照例大不相同，卻可透過像是軟材質比例或氣氛營造來討論，其中Kuga與MG HS的軟質膠料顯然較對手更捨得用，同時也讓觸感與質感更上層樓，前者一如車外，更著重運動化個性意象，後者則再添些許奢華感受。而Tucson L則憑藉科技視覺取勝，硬質塑料件比例偏高，屬還能提升的部分。至於車代最早的CR-V則採取繁複線條設計，以當前審美觀之，已略嫌背離主流。
SUV就該乖乖開，這可不一定...
或者有人想，百萬國產中型SUV就是家庭專屬，滿載幸福才是真諦，關於這點我們其實有些異見，就算好爸爸也有體驗速度快感的權利，更別說為了人生預作打算的單身準車主們，無論誰都不該被剝奪攸關駕馭樂趣的享受，因此面對重心更高、車身更大的SUV，我們反倒更想認真檢視動態面向，絕非私心，而是確保所有愛車人都能用車愉快。
就這部分看，新同學MG HS憑藉1.5升渦輪增壓引擎，可發揮180匹/29.1公斤米的峰值輸出，搭配的是7速DCT雙離合器自手排變速系統，整體所呈現的調性是在舒適的前提下再加添些許動感，像是頭段加速反應便較為和緩，更強輸出得等中轉速域方得開啟，而懸吊設定也與動能部分一致，甫入彎側傾稍大，待放膽將車拋入彎中，才能發現循跡其實也還算水準之上。
大家都很熟悉的Honda CR-V同樣配置1.5升渦輪增壓引擎，193匹/24.8公斤米的動力表現以當代角度觀之依舊可圈可點，不過受限於四車之中唯一CVT變速系統，相較之下大腳加速時總有些悶悶的遲滯感，整體操控雖中性也稍感隔閡，有趣的是記憶中CR-V甫問世時可說是動態實力最強勁的幾位選手之一，隨著時間推移，車的進化竟如此清晰可聞。
而換到也屬最新世代的Hyundai Tucson L駕駛座，基本上這輛車有些像是五代CR-V進化版，你感覺得到是款身形不小的中型SUV，卻又能帶給駕駛者相當友善好掌控的動態表現，但在Tucson L身上你會更開心，動態反應更加輕盈且俐落，人車之間再無任何阻隔，而1.6升渦輪增壓引擎所帶來的180匹/27公斤米動能，也能在7速雙離合器自手排變速系統襄助下得以盡情展現，對應家庭用車身份恰如其分。
最後一坐進Ford Kuga踩下油門瞬間，相信所有熱愛駕馭的人都將發出會心一笑，是的，儘管1.5升渦輪增壓引擎的180匹/26.3公斤米輸出看似合理，8速自排也不至帶來過度聯想，但在這間熱血專科歐系車廠調校下，那種積極而自信的加速態勢，儼然超過任何同級SUV之上，不僅動力隨傳隨到，正常狀態下全速域再加速也都超乎期望，更難能可貴的是底盤設定也跟得上動力展演，許多時候幾乎就忘了這是輛SUV，而直覺以為身處性能掀背車室之中，面對任何彎道無所畏懼之餘，甚且挑起想要開更快的慾望，與此同時一般日常狀態下，Kuga也仍保有水準之上的舒適與穩定性，關於動態，同級之中實在難有望其項背的對手。
基本與動力規格表
安全享樂缺一不可
就在這安全防護已成新車標準的當口，檢視百萬級中型SUV當然也該以此為基準，就此Ford Kuga標配獲得美國消費者報告(Consumer Reports)全品牌Level 2評鑑前三強肯定的Ford Co-Pilot360，與此同時Hyundai Tucson L則以SmartSense作為對應，Honda CR-V亦有Honda Sensing擔大任，而在MG HS這廂同樣配置MG Pilot 2.0系統，基本上，四車全部同樣具備Level 2半自動駕駛輔助功能，面對潛在危機皆能有效化解，但細節設定仍有一定幅度差異，像是CR-V便無配備盲點警示系統(VTi-S以上才有)與後方車流輔助系統，與Tucson L同樣缺乏道路標誌辨識與道路邊緣偵測等配置，且車道維持輔助需於72-180km/h間方能作動，而Kuga則較對手多了二次碰撞預煞、自動防眩室內後視鏡與駕駛座膝部氣囊，至於MG HS則全車系都沒有駕駛疲勞警示同時防眩後視鏡須至PHEV車型才有電子自動功能，否則相對其車價設定表現堪稱全面。
主要安全配備表
而在便利與享受配備部分由於100萬元預算在某些車系只能買到入門車型，有的卻已能問鼎中階以上版本，因此彼此間確有一定差距，像是若將CR-V提升至VTi-S車型，方得以享用雙區恆溫空調、7吋觸控螢幕、8揚聲器音響系統與電動起啓閉尾門等配備，但預算就得提高至105.9萬元。而Tucson L僅管入門的GLT-A車型已頗具誠意，但若選擇109.9萬元的GLT-B將能再獲得感應式電動啟閉尾門、全景玻璃天窗、駕駛座10向電動調整、電子防眩後視鏡與QI無線充電等配備。相較之下價格最低僅僅89.9萬元的生力軍MG HS 1.5T旗艦，配備等級已算是相當夠誠意，不過像是雨滴感應雨刷竟要到118.9萬元的PHEV方可配置則是比較可惜的地方。至於Kuga EcoBoost 180旗艦主要僅較109.9萬元的旗艦X少了全景式電動天窗與QI無線充電等配備，其他配備堪稱一應俱全，如非一定要享受陽光灑落車室的消費者，其實選擇103.9萬元的EcoBoost 180旗艦車型便足矣。
主要便利配備表
編輯部的選擇是...
經過一整天的相處，評比的最後【CARTURE 車勢文化】編輯部四名成員各自選出心中的排名，總計有三人將Kuga列為首選，其中兩人第二名給了Tucson L，另外一人則選擇MG HS作為亞軍，最後一位則將Tucson L列為首選，而第二名給了Kuga，綜合上述結果這次的國產百萬中型SUV編輯部首選自當Ford Kuga莫屬。
依照大家的討論簡單做個總結，首先Kuga擁有極其出色的動態反應，要說超越級距表現亦無不可，也因此能夠帶來SUV車款難能可貴的豐富駕馭樂趣，其次儘管以今天所選車款來看訂價略微超過百萬而來到103.9萬元，但就算遇上等級更高、價格更貴或世代更新的對手，Kuga EcoBoost 180旗艦依舊保有相當程度的安全、便利與享受等配備優勢，再加上依舊在水準之上外觀與座艙氛圍營造，當然獲得了多數編輯的推崇。
名列第二的則是極具魅力的Tucson L，這款新世代SUV表現堪稱全方位，唯一的小小遺憾只在中文化介面不足及內裝硬質塑料比例較高，否則裡裡外外包含主安與配備都相當引人入勝。至於掀起市場熱烈話題的MG HS初生之犢真不畏虎，不僅造型設計、座艙質感、動力規格與安全配備各方面皆誠意十足，更重要的是不到90萬元的訂價策略也十足引人注目，稍微可惜的部分在於部分人車介面使用順暢度上仍有進步空間，動力輸出與操控反應也不似對手協調圓融，若再透過微調修正，鹿死誰手或許還很難說。