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北東崩潰濕冷持續！2縣市大雨特報　迎風面跨年攜帶雨具

▲中央氣象局表示，今（30）天受東北季風影響，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率仍高，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間較長，有局部大雨發生的機率。（圖／翻攝自中央氣象局）
▲中央氣象局表示，今（30）天受東北季風影響，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率仍高，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間較長，有局部大雨發生的機率。（圖／翻攝自中央氣象局）

編輯中心/綜合報導

中央氣象局表示，今（30）天受東北季風影響，天氣跟昨天類似，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率仍高，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間較長，有局部大雨發生的機率，其他地區亦有零星短暫雨，不過在新竹以南的平地慢慢會轉為以雲量偏多的天氣為主；溫度方面，清晨各地低溫約14至17度，早出晚歸的朋友請留意適時增添衣物；北部及東北部整天感受濕涼，白天高溫僅17、18度，其他地區高溫約20至22度，感受舒適。

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▲氣象局針對基隆市與新北市發布大雨特報。（圖／中央氣象局）
▲氣象局針對基隆市與新北市發布大雨特報。（圖／中央氣象局）
明日東北季風影響及水氣增加，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下週日、下週一東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚仍涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲；1日中部以北山區亦有零星短暫雨。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲週末天氣概況。（圖／中央氣象局提供）
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，跨年、迎曙光的活動，迎風面因雲多、且偶有局部短暫雨的機率，並不理想；新竹以南則不受影響。

最新模式模擬顯示，下週一起至週三，另一波微弱冷空氣逐漸南下，氣溫略降；仍是迎風偶雨、背風晴的天氣，北台濕涼，中南部舒適、早晚涼。目前模擬冷空氣僅屬「東北季風」的級別，連「大陸冷氣團」(台北氣象站≦14度)的標準都達不到，自然無需與前2波「寒流」相提並論。下週四、五氣溫漸升，天氣好轉，西晴、東偶局部短暫雨。（編輯：倪浩軒）

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