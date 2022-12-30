來勢洶洶！中國專家：北京新冠感染率可能已超80%

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曾光聲稱，過去的傳播經驗，第一波通常會感染30%的人群，但是此次新冠的感染率上升速度是超過預期的，以北京來看，許多人都沒料到第一波就如此洶湧，很快超過50%，60%、70%，甚至80%的感染率。
至於今後的疫情發展，曾光則說，會不會有大規模後遺症還需要觀察，今後也不排除還需要做核酸檢測。
中國宣布1月8日起逐漸開放國門後，不少國家都因擔心中國疫情爆發，將加劇全球疫情不穩定性，或是有新變異株出現，而陸續宣布對中國入境旅客實施限制，對此曾光表示，只要沒有政治目的，單純以科學考量出發的話可以理解，若後續中國疫情下降，希望各國也會很快調整。
同理，就像美、日等國保留對外國遊客的相關權利一樣，中國也是，若日後有其他國家疫情變嚴重，中國亦能把國境衛生檢疫門檻提高。
對於曾光的說法，不少中國民眾都表示認同，紛紛打下：「超80%感染這個數字，起碼從我孩子一個學校的情況看，大差不差」、「感覺北京都不止80%了吧？不過能有一個專家說出80%的已經算很客觀了」、「確實，身邊的親友都陽了」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。