高端涉內線交易！檢調16路搜索 基亞董座張世忠30萬交保
「高端」及母公司「基亞」涉內線交易、非常規交易等案，士林地檢署昨（29）日指揮調查局台北市調查處，搜索基亞及負責人張世忠等人住所共16處，扣得手機、筆電、文件等物，並約談張世忠等18名涉嫌人及證人到案說明。經過漏夜訊問後，今晨張世忠以30萬元交保，張世忠的胞妹張姿玲及其先生各以50萬元交保，前基亞財務長歐朝銓則以10萬元交保。
編輯中心/綜合報導
檢調發現，高端自2020年2月至2021年7月間，陸續公告利多及利空重大訊息前，疑有內線交易，經專案小組長期過濾投資人交易資料，並透過資金清查等，抽絲剝繭後，懷疑有內部人涉嫌洩漏消息予親友購買高端股票，檢調見時機成熟，與母公司基亞公司所涉案件併同偵辦。
士檢表示，檢察官收案後已多次向櫃買中心函調高端股票交易相關資料，櫃買中心依檢方設定的時段提供交易分析報告後，復深入研析歷次重大消息及對應的消息明確時點，以及各該時段之異常交易投資人，並函衛福部等機關調查相關審查參與人員及任務編組人員等資料，且召開多次專案會議，分析清查可疑交易。偵辦期間又接獲告發高端母公司基亞涉有內線交易、非常規交易等犯行，兩案經深入比對分析後，研擬合併偵查作為，29日由主任檢察官陳彥章指揮偵辦。
基亞昨晚發聲明回應表示，配合協助調查，公司營運正常，對財務業務並無重大影響。而張世忠獲交保後，面對媒體詢問時則回覆，「謝謝，靜待司法調查」，隨即上車離去。（編輯：倪浩軒）