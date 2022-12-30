另類審美觀？中國將發行兔年郵票　挨批「一臉妖氣」

中國農村缺醫少藥！產量翻4倍不夠　工人返鄉過年成挑戰

▲中國開放在即，加上農曆新年將至，大批返鄉人潮恐加重疫情傳播，對農村醫療系統造成的負擔更勝都市。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國開放在即，加上農曆新年將至，大批返鄉人潮恐加重疫情傳播，對農村醫療系統造成的負擔更勝都市。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

距離中國農曆新年剩20天左右，屆時勢必會有大批人投入「春運」，返鄉過年的人潮將塞爆，不過今年適逢新冠疫情再度於中國爆發，許多人都擔心，農村資源匱乏、缺醫少藥的情形將隨農民工返鄉過年而加劇，即使相關藥物產量已翻4倍仍不夠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《美國之音》報導，自從中國當局放棄清零與嚴格封控後，外界關注焦點通常是北京、成都等人口密集的大城市，以及醫院病患爆滿、殯儀館待處理遺體過多等場面。然而，真正構成更大挑戰的其實是農村地區，特別是在幾千萬農民工即將從城市返鄉過年之際，隨著新年腳步臨近，醫療資源奇缺的中國農村如何應對疫情已成為新的關注焦點。

1名在上海做清潔工作、來自安徽省的王姓婦女透露，她試圖去藥店購買藥品，準備帶回給安徽農村的家人，因為她的丈夫、兒子、孫子、母親全都感染了，當地卻買不到藥，退燒或咳嗽藥什麼都沒有。

與此同時，農村也在爭取時間，加強醫療衛生設施的建設和補強，如內蒙古一處擁有10萬居民的鄉村地區正在招標，準備耗資190萬元人民幣，將現有的醫院病房升級為重症監護病房（ICU）。福建省龍岩市連城縣醫院，也在招標購買救護車、呼吸機、心電圖機等醫療器材。

《路透社》的分析則指出，進入12月以來，中國各家醫院發出的醫療設備招標通告，比以往幾個月高出2至3倍，說明各地都在亡羊補牢，中國工信部副部長王江平在29日舉行的記者會上表示，正在指導企業通過增加排班、調整產線和轉產擴能等措施，讓它們開足馬力，24小時滿負荷生產民眾、特別是廣大農村民眾急需的解熱鎮痛藥品。

王江平聲稱，目前布洛芬和對乙醯氨基酚2類解熱鎮痛藥的產能產量大幅度提高，日產能已經達到了2.02億片，產量達到1.9億片，與12月初相比增加了4倍多；不過從各地缺藥，以及搶藥潮擴及其他國家來看，似乎仍然不夠。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

來勢洶洶！中國專家：北京新冠感染率可能已超80%

四川感染率已63.5%！浙江衢州市備戰　1月恐迎2波高峰

比茅台更熱門！中國權貴搶購新冠口服藥　庫存24小時賣光

中港通關在即！「小紅書」教打免費疫苗攻略　疫情恐倒灌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀