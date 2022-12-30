中國農村缺醫少藥！產量翻4倍不夠　工人返鄉過年成挑戰

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1名在上海做清潔工作、來自安徽省的王姓婦女透露，她試圖去藥店購買藥品，準備帶回給安徽農村的家人，因為她的丈夫、兒子、孫子、母親全都感染了，當地卻買不到藥，退燒或咳嗽藥什麼都沒有。
與此同時，農村也在爭取時間，加強醫療衛生設施的建設和補強，如內蒙古一處擁有10萬居民的鄉村地區正在招標，準備耗資190萬元人民幣，將現有的醫院病房升級為重症監護病房（ICU）。福建省龍岩市連城縣醫院，也在招標購買救護車、呼吸機、心電圖機等醫療器材。
《路透社》的分析則指出，進入12月以來，中國各家醫院發出的醫療設備招標通告，比以往幾個月高出2至3倍，說明各地都在亡羊補牢，中國工信部副部長王江平在29日舉行的記者會上表示，正在指導企業通過增加排班、調整產線和轉產擴能等措施，讓它們開足馬力，24小時滿負荷生產民眾、特別是廣大農村民眾急需的解熱鎮痛藥品。
王江平聲稱，目前布洛芬和對乙醯氨基酚2類解熱鎮痛藥的產能產量大幅度提高，日產能已經達到了2.02億片，產量達到1.9億片，與12月初相比增加了4倍多；不過從各地缺藥，以及搶藥潮擴及其他國家來看，似乎仍然不夠。
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