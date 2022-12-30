中國不滿遭多國祭限制！BBC：關鍵是數據不透明

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導提到，過去1年多以來，Omicron亞毒株已在中國以外的國家被廣泛檢測到，Omicron也成為全球主要流行的變種，未來不排除還會有新變種出現，英國、巴西、南非、印度都有可能，這些國家之前也曾是其他新冠變種病毒的發源地。
然而，報導點出，其他國家之所以對中國旅客實施新冠病毒檢測的關鍵原因，是該國仍缺乏明確的數據，而新冠傳播的速度越快、越激進，病毒變異的機會就越大，所以陸續有國家或地區要求中國旅客，須出示新冠肺炎檢測陰性證明才能入境，或是必須接受落地篩檢。
美國聲稱，有關措施將減緩病毒傳播，而科學家則致力於及時發現任何潛在變種；義大利的政策更全面，對來自中國的旅客實施強制性的PCR檢測，陽性者需隔離，也能對病毒進行基因組測序，有助於檢測新變種是否已出現。
慶幸的是，目前義國還沒有偵測到新變異株，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，陽性的中國入境遊客，感染的都是「義大利已出現的Omicron毒株」。
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）29日也宣稱，由於北京提供的疫情資訊不足，部分國家為因應中國確診病例激增，所採取的限制措施是「可以理解的」，敦促中國應對真實疫情更加坦率，並鼓勵中國追蹤新冠病毒，以及為風險最高的群體接種疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。