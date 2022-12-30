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把握年假升級罩杯！　隆乳名醫親曝美胸關鍵

把握年假升級罩杯！　隆乳名醫親曝美胸關鍵
把握年假升級罩杯！　隆乳名醫親曝美胸關鍵

健康醫療網

女性胸形百百種，近年來雖吹起時尚感平胸風潮，但仍有不少人喜愛豐滿渾圓的胸型，在醫美診所，隆乳療程往往是熱門手術之一，因為手術所需的恢復期較長，春節連假恰好能提供理想的修復時間，想讓胸部達到豐滿效果的妳，不妨趁著年前煥然一新！

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楊舒鈞醫師表示，施作隆乳療程的愛美人士，大多有天生平胸或產後胸部萎縮的困擾，從構造來看，胸部主要由脂肪組織、結締組織和乳腺所構成，下方則是胸大肌和胸小肌，其中，脂肪細胞約占總體大小的2/3體積、乳腺則占1/3，是影響胸部大小的關鍵，因此坊間許多豐胸按摩，都會以暢通乳腺為訴求，至於有立即效果的手術療程則分為自體脂肪隆乳手術和果凍矽膠隆乳手術2種。

自體脂肪隆乳手術

簡單來說就是取用自身脂肪，填補在胸部內，手術時會透過微創抽脂儀器，抽取較豐腴部位的脂肪，像是臀部或大腿…等，再透過離心純化技術去除脂肪中的雜質，均勻注射填充至胸部的筋膜下與筋肉層，因為施打區域在乳腺組織下，所以不會影響哺乳功能，且具有觸感柔軟自然、安全性高，不易產生排斥…等優點。

離心純化技術是使脂肪細胞擁有更佳品質的秘密武器。
離心純化技術是使脂肪細胞擁有更佳品質的秘密武器。
▲離心純化技術是使脂肪細胞擁有更佳品質的秘密武器。

果凍矽膠隆乳手術

手術通常會選擇腋下、乳暈旁或胸部下緣其中一個部位做切口，再將隆乳假體植入，假體從材質到形狀都有所差異，市面上常見的類別有魔滴果凍、曼陀女王波…等，從假體本身的外膜來看，可分為光滑面及絨毛面，光滑面觸感滑順，植入後效果柔軟自然，絨毛面則是在光滑面外膜上附著絨毛組織，觸感較粗糙，植入後效果通常較堅挺飽滿；形狀則可分為圓盤型和水滴型，圓盤型能讓上胸視覺效果更豐滿，上薄下厚的水滴型則呈現自然飽滿的水滴狀。

選擇適合自己的假體才能呈現最佳效果。
選擇適合自己的假體才能呈現最佳效果。
▲選擇適合自己的假體才能呈現最佳效果。

楊舒鈞醫師指出，不同廠牌的假體在設計及技術上仍有所差異，且每個人本身的胸型條件並不同，能放入多大(多少c.c.數)的假體，需要依照自身胸廓評估，如果本身胸廓較小，卻選擇會超出胸廓寬度的假體，胸型容易過度集中或外擴，造成外觀極度不自然。

經驗豐富的醫師能透過身高、胸廓…等身材比例，和愛美人士理想的胸型大小，綜合評估出適合的假體大小，因此建議施做手術前，多參考評估醫師的手術案例及資歷，較易達到夢寐以求的胸型效果。

隆乳合併乳頭修整　視覺效果更升級

楊舒鈞醫師補充，隆乳手術時，除了增加乳房豐滿度，部分對乳頭外觀不滿意，如乳頭內縮或孕後哺乳造成乳頭變形的愛美人士們，多半會選擇一併修整乳頭外觀，凹陷者會透果切除乳頭下方的部分乳暈組織，讓原先凹陷的乳頭看起來更加突出，乳頭變形則會將多餘組織切除後縫合，改善乳頭過長或過寬問題，透過修整乳頭外觀，能讓胸部的整體比例更迷人。

隆乳不是越大越好!依照自身條件評估讓效果更自然。
隆乳不是越大越好!依照自身條件評估讓效果更自然。
▲隆乳不是越大越好!依照自身條件評估讓效果更自然。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56369

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