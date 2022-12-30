把握年假升級罩杯！　隆乳名醫親曝美胸關鍵

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自體脂肪隆乳手術簡單來說就是取用自身脂肪，填補在胸部內，手術時會透過微創抽脂儀器，抽取較豐腴部位的脂肪，像是臀部或大腿…等，再透過離心純化技術去除脂肪中的雜質，均勻注射填充至胸部的筋膜下與筋肉層，因為施打區域在乳腺組織下，所以不會影響哺乳功能，且具有觸感柔軟自然、安全性高，不易產生排斥…等優點。
▲離心純化技術是使脂肪細胞擁有更佳品質的秘密武器。
果凍矽膠隆乳手術手術通常會選擇腋下、乳暈旁或胸部下緣其中一個部位做切口，再將隆乳假體植入，假體從材質到形狀都有所差異，市面上常見的類別有魔滴果凍、曼陀女王波…等，從假體本身的外膜來看，可分為光滑面及絨毛面，光滑面觸感滑順，植入後效果柔軟自然，絨毛面則是在光滑面外膜上附著絨毛組織，觸感較粗糙，植入後效果通常較堅挺飽滿；形狀則可分為圓盤型和水滴型，圓盤型能讓上胸視覺效果更豐滿，上薄下厚的水滴型則呈現自然飽滿的水滴狀。
▲選擇適合自己的假體才能呈現最佳效果。
楊舒鈞醫師指出，不同廠牌的假體在設計及技術上仍有所差異，且每個人本身的胸型條件並不同，能放入多大(多少c.c.數)的假體，需要依照自身胸廓評估，如果本身胸廓較小，卻選擇會超出胸廓寬度的假體，胸型容易過度集中或外擴，造成外觀極度不自然。
經驗豐富的醫師能透過身高、胸廓…等身材比例，和愛美人士理想的胸型大小，綜合評估出適合的假體大小，因此建議施做手術前，多參考評估醫師的手術案例及資歷，較易達到夢寐以求的胸型效果。
隆乳合併乳頭修整 視覺效果更升級楊舒鈞醫師補充，隆乳手術時，除了增加乳房豐滿度，部分對乳頭外觀不滿意，如乳頭內縮或孕後哺乳造成乳頭變形的愛美人士們，多半會選擇一併修整乳頭外觀，凹陷者會透果切除乳頭下方的部分乳暈組織，讓原先凹陷的乳頭看起來更加突出，乳頭變形則會將多餘組織切除後縫合，改善乳頭過長或過寬問題，透過修整乳頭外觀，能讓胸部的整體比例更迷人。
▲隆乳不是越大越好!依照自身條件評估讓效果更自然。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56369
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