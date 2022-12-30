2022年最後交易日 新台幣早盤升快1角見30.65元
2022年最後一個交易日，美國就業數據有助紓緩升息疑慮，美元指數回落，加上台股走揚，新台幣兌美元今（30）日早盤止貶回升，並再度升破30.7元，一度來到30.65元、升值8.2分，目前在30.67元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美股交易清淡，主要指數在成長股領漲下收高，其中道瓊工業指數勁揚345.09點，漲1.05%，以33220.80點作收；標普500指數揚升66.06點，漲幅1.75%，收3849.28點；那斯達克指數大漲264.80點，漲2.59%，收10478.09點，費城半導體指數上漲81.45點，漲幅3.32%，收2534.95點。台股今日早盤也開高走高，以14183.52點、上漲98.5點開出，目前漲逾百點，一度來到14248點，上漲163點。
國際匯市部分，美元指數回落，亞洲主要貨幣兌美元走揚，其中日圓今日早盤則小升，來到132.52兌1美元，人民幣中間價也升值見6.9646兌1美元，離岸人民幣兌美元亦升值在6.9714價位附近，韓元昨日收升，今日因年終假期休市。
至於新台幣兌美元，2022年封關日早盤以30.70元、升值3.2分開出，隨著美元指數回落、台股走揚及出口商拋匯之下，進一步升破30.7元，一度來到30.65元，升值8.2分，目前在30.67元震盪整理。