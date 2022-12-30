2022封關日！台股早盤勁揚160點 台積電強漲10元
美股29日戲劇演出大甩尾，4大指數終場全面收紅，尤其費城半導體指數更是大漲逾3%。台北股市今（30）日受到激勵，早盤一度強漲160點，最高漲至14248點，漲幅約0.9%。權值王台積電早盤勁揚10元，來到456元，跌幅2.24%，帶動相關概念股一同發威，其他重要電子股也紅通通。今日鋼鐵股表現亮眼，貨櫃航運族群也不俗。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊指數29日勁揚345.09點，或1.05%，收在33220.80點。標準普爾500指數揚升66.06點，或1.75%，收在3849.28點。科技股那斯達克指數大漲264.80點，或2.59%，收在10478.09點。費城半導體指數上漲81.45點，或3.32%，收在2534.95點。
受到美股激勵，台北股市早盤一度強漲160點，最高漲至14248點，漲幅約0.9%。個股部分，晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤勁揚10元，來到456元，跌幅2.24%。帶動相關概念股一同發威，像是家登、昇陽半導體、台勝科、中砂、光罩上漲約2％、3%。
同樣為晶圓代工的聯電漲1.23%，來到41.25元。世界先進、力積電也都漲逾1%。
其他重要電子股，如聯發科小漲0.6%，來到633元，鴻海也回到100元位置。另外，友達、大立光、緯創、國巨、旺宏、日月光、台達電漲約0.5至1%以上。
今日鋼鐵股表現亮眼，運錩、佳大、海光、威致漲約3至7%，貨櫃航運族群也紅通通，萬海、長榮、陽明街長約1至2%以上。