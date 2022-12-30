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年底健康大盤點　別忘記HPV預防

年底健康大盤點　別忘記HPV預防
年底健康大盤點　別忘記HPV預防

健康醫療網

【健康醫療網／記者陳蘊晨報導】年近30的小陳，左耳總會不時的疼痛，加上長期口腔黏膜潰瘍不易癒合，連續兩年到耳鼻喉科診所被診斷是中耳炎，但經治療仍未改善。後來到大醫院接受核磁共振和組織切片檢查，才驚覺自己居然罹患口腔癌，而且檢測是由HPV所感染的。

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小心HPV　長期不察恐造成癌變

每到年底，許多人預約健康檢查，瞭解三高、心血管與癌症等疾病風險，但其實很多人輕忽HPV的預防。「HPV」是Human Papillomavirus的簡稱，中文稱為人類乳突病毒，是一種會導致癌化的DNA病毒。中國醫藥大學新竹附設醫院健康檢查中心何建宜主任解釋，目前大約有5-7%的癌症可能與HPV感染有關，如口咽癌及頭頸癌、子宮頸癌、肛門癌、陰道癌、外陰癌、菜花等疾病，而HPV疫苗也被證實可預防癌症。

HPV侵襲不分男女，每人一生中約有8成機會感染到HPV，只是大多感染者不會產生任何症狀，且大部分感染可由人體免疫系統自行痊癒，只有少部分的人會持續感染。值得注意的是，若感染時間拉長，細胞受到病毒刺激發生變化，就會導致體內機制無法自行清除，產生癌變的機會大增。

不只是子宮頸癌！HPV釀頭頸癌比例增多　

何建宜主任指出，HPV衍生的相關病症以往多是為人熟知的子宮頸癌，但隨著近年研究病案發現，HPV病毒引起頭頸癌與口腔癌的關聯有急速上升的趨勢，且口腔癌若有HPV病毒很難透過篩檢得知，容易拖延病況。

因此當口腔內發現有白色或紅色的斑塊、不正常腫脹、增厚或口腔黏膜潰瘍超過兩星期沒癒合，或不明原因的出血、疼痛、舌頭活動困難等症狀，就要警覺並提早就醫檢查。

接種HPV疫苗　男女一起來防癌

何建宜主任醫師解釋，HPV疫苗是可以預防子宮頸癌、頭頸癌、口咽癌、陰道癌等癌症的疫苗。由於HPV感染並無直接的特效藥，加上HPV病毒感染十分常見，因此預防感染最有效的方法是注射HPV疫苗，尤其尚未發生性行為或未受到HPV感染之前施打疫苗的預防效果最佳。

值得注意的是，隨著HPV疫苗的普及化，施打無分男女，最好伴侶雙方都有接種，達到加倍防護力；若以年齡來說，9～14歲而未有性經驗的青少年／青少女保護性較高。因為HPV易重複感染、難以預防的特性，建議男女生都應遵照醫囑一起施打HPV疫苗，保護自己及他人遠離HPV的感染威脅。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56370

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