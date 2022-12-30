2023「元旦新制」整理懶人包！重點一次掌握　攸關您荷包

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基本工資月薪調升至2萬6400元、時薪176元，預計232萬人受惠。
職業傷病診治及職災職能復健專責醫院上路，目前全國共有15家職業傷病診治專責醫院與28家職災職能復健專責醫院，約有5萬多人受惠。
補助減免
育兒津貼及0到2歲托育補助取消排富，綜所稅率20％以上也可領取5歲幼兒就學補助，取消「須就學始得領取」限制，約有4.2萬人受惠。
老舊大型車汰舊換新減徵貨物稅，每輛最高減徵四十萬元，約1萬5000輛受惠；老舊車輛汰舊換成電動車，環保署給予補助與獎金，最高每輛可領1.5萬元；購買電動機車給予補助，每輛最高補助七千元，預計50萬人受惠；住宅冷氣、冰箱汰舊換新節能補助，汰換為能效一級者，每台補助三千元。
因應升息，政府全額吸收學貸、青創、紓困貸款增加的利息。
稅務優惠
調高每個人基本生活費用，由去年19萬2000元調高至19萬6000元，約230萬戶受惠；也調高綜合所得免稅額、扣除額，約有641萬戶受惠。
大宗物資降稅措施，進口黃豆、小麥及玉米免徵營業稅；水泥、汽柴油減徵貨物稅；牛肉、奶油、奶粉、小麥等22項貨品調降關稅至明年3月底。
維持調減小規模營業人查定營業稅額，健保費率不調漲。
法律新制
《民法》修正18歲成年，年滿18歲就可以自行從事許多有效的法律行為，包括租房、開立銀行帳戶、辦理貸款等等，男女的法定結婚年齡也一併調整為18歲。
國民法官上路，符合條件的國民，將有機會被抽選走進法庭，與法官共同審判刑事案件。
生活面向
台北市實施飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯；循環杯新制上路，連鎖便利商店及連鎖速食店明年元旦起，至少要有5％門市提供循環杯借用服務。
台北市的既存違建禁止修繕，如有修繕行為，市府可優先查報拆除，希望能讓老舊違建慢慢退場。不過情節輕微者可以免除。
連鎖超商、手搖飲等現場調製的飲料，都必須如實標示咖啡因含量，標示不實者將依食安法開罰。（編輯：倪浩軒）