台灣是人行地獄？行車記錄器洩真相　車主嘆：誰尊重我們

2023「元旦新制」整理懶人包！重點一次掌握　攸關您荷包

▲2023年元旦開始，有多項新法令以及惠民制度上路，包括基本工資調漲、國民法官等等。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲2023年元旦開始，有多項新法令以及惠民制度上路，包括基本工資調漲、國民法官等等。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

揮別2022年，新的一年即將到來。而在2023年元旦開始，有多項新法令以及惠民制度上路，包括基本工資調漲，老舊車輛汰舊換新補助等等，《NOWnew今日新聞》整理出懶人包，帶大家一起掌握重點。

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勞工權益

基本工資月薪調升至2萬6400元、時薪176元，預計232萬人受惠。

職業傷病診治及職災職能復健專責醫院上路，目前全國共有15家職業傷病診治專責醫院與28家職災職能復健專責醫院，約有5萬多人受惠。

▲ 行政院彙整明年元旦起上路的16項惠民政策。（圖／行政院提供）
▲ 行政院彙整明年元旦起上路的惠民政策。（圖／行政院提供）
補助減免

育兒津貼及0到2歲托育補助取消排富，綜所稅率20％以上也可領取5歲幼兒就學補助，取消「須就學始得領取」限制，約有4.2萬人受惠。

老舊大型車汰舊換新減徵貨物稅，每輛最高減徵四十萬元，約1萬5000輛受惠；老舊車輛汰舊換成電動車，環保署給予補助與獎金，最高每輛可領1.5萬元；購買電動機車給予補助，每輛最高補助七千元，預計50萬人受惠；住宅冷氣、冰箱汰舊換新節能補助，汰換為能效一級者，每台補助三千元。

因應升息，政府全額吸收學貸、青創、紓困貸款增加的利息。

▲▲行政院彙整明年元旦起上路的16項惠民政策。（圖／行政院提供）
▲行政院彙整明年元旦起上路的惠民政策。（圖／行政院提供）
稅務優惠

調高每個人基本生活費用，由去年19萬2000元調高至19萬6000元，約230萬戶受惠；也調高綜合所得免稅額、扣除額，約有641萬戶受惠。

大宗物資降稅措施，進口黃豆、小麥及玉米免徵營業稅；水泥、汽柴油減徵貨物稅；牛肉、奶油、奶粉、小麥等22項貨品調降關稅至明年3月底。

維持調減小規模營業人查定營業稅額，健保費率不調漲。

▲作者認為，健保給付需有「排除條款」或「例外條款」，以符合公平正義。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲健保費率不調漲。（示意圖／NOWnews資料照片）
法律新制

《民法》修正18歲成年，年滿18歲就可以自行從事許多有效的法律行為，包括租房、開立銀行帳戶、辦理貸款等等，男女的法定結婚年齡也一併調整為18歲。

國民法官上路，符合條件的國民，將有機會被抽選走進法庭，與法官共同審判刑事案件。

▲（圖／記者潘千詩攝，2022.11.03）
▲國民法官上路，符合條件的國民，將有機會被抽選走進法庭，與法官共同審判刑事案件。（圖／記者潘千詩攝，資料照片）
生活面向

台北市實施飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯；循環杯新制上路，連鎖便利商店及連鎖速食店明年元旦起，至少要有5％門市提供循環杯借用服務。

台北市的既存違建禁止修繕，如有修繕行為，市府可優先查報拆除，希望能讓老舊違建慢慢退場。不過情節輕微者可以免除。

連鎖超商、手搖飲等現場調製的飲料，都必須如實標示咖啡因含量，標示不實者將依食安法開罰。（編輯：倪浩軒）

▲台南市目前共有62個循環杯租還據點，是全台據點最多、最密集的城市（圖／記者陳諭申攝，2021,09,14）
▲循環杯新制上路，連鎖便利商店及連鎖速食店明年元旦起，至少要有5％門市提供循環杯借用服務。（示意圖／記者陳諭申攝）

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