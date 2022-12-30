11月製造業亮衰退藍燈！台經院：外銷出口壓力恐快速升高

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再者，美國聯準會雖透露沒激進升息必要，帶動全球股市自底部反彈，然而，中國持續封控影響經濟活動，製造業對當月景氣看法多呈悲觀與持平下，影響經營環境面指標表現。
因此，整體製造業景氣信號值由10月的10.88分，減少1.18分至11月的9.70分，燈號出現今年以來第一個代表「景氣衰退」的「藍燈」。
台經院表示，就細部產業來看，在電子零組件業方面，雖然積體電路因5G、高效能運算等晶片需求接單仍殷，但消費性電子產品景氣疲軟，加上客戶進行庫存調整，外銷訂單與出口由正轉為負成長，影響需求面及經營環境面指標表現，因此11月此產業景氣燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為「衰退」的「藍燈」。
在機械設備業方面，全球景氣走弱及中國防疫封控，廠商設備投資意願低落，不過半導體設備在大廠擴廠需求續呈增產，導致外銷訂單減幅縮小，抵銷部分需求面及原物料投入面指標減幅，故11月本產業景氣燈號由代表衰退的藍燈轉為「低迷」的「黃藍燈」。
整體而言，台經院說明，俄烏戰爭持續膠著，全球通膨壓力有增無減，主要經濟體啟動升息循環，制約終端需求力道，歐美國家2023年經濟將延續2022年第4季放緩態勢，年終節慶買氣出現旺季不旺，各國製造業景氣相對呈現收縮，同時也波及台灣製造業表現。
因此，台經院製造業景氣信號值11月降至9.70分，出現今年第1個代表衰退的藍燈，不僅是2020年8月以來首次出現藍燈，也是2020年2月以來新低。
台經院指出，全球消費市場仍持續疲軟，加上中國自12月初陸續解除封控，伴隨防疫措施鬆綁，確診數遽增，疫情快速惡化，預估這段陣痛期可能持續數個月以上才可能進入平緩階段，疫情打亂了企業產銷進程，提高產業鏈中斷的風險，也加大中國經濟下行壓力。
台經院認為，傳產業者因外銷出口所承受的壓力將快速升高，而科技業雖因新興科技應用及終端產品晶片技術含量具有優勢，其衝擊可能較為緩和。
然而，美中科技戰升溫，是否成為台灣科技業者另一個隱憂，中國經商環境刻處於詭譎多變階段，對以中國為生產基地的多數台商而言，如何過渡到疫後？此將牽動台灣製造業表現，成為觀察重點之一。