高端內線交易案　基亞董座張世忠交保：靜待司法調查

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張姿玲是上市公司云辰電子的董事長，同時也是基亞董事；黃子亮則是統創建設的董事長。云辰電子更是基亞、高端的大股東。
張姿玲、黃子亮夫妻凌晨陸續移送士檢複訊時，2人都包得緊緊的，面對媒體詢問有沒有內線交易？僅黃子亮回應表示「沒事、沒事。」張姿玲是全程不發一語。
士檢昨約談18人，複訊後以涉嫌違反《證交法》，諭令張世忠30萬元交保、張姿玲夫婦各50萬元交保、前基亞財務長歐朝銓10萬元交保，有2人分別以5萬、10萬元交保，另12人請回。
新冠疫情自2019年底從武漢散布全球後，各國都在研發疫苗。而蔡政府屢遭外界質疑護航高端疫苗、高端股價異常波動，質疑有人在發國難財、疫苗財。
去年5、6月間，檢調接獲檢舉，指高端涉嫌內線交易，但都被外界質疑檢調不敢查。
士林地檢署昨發新聞稿澄清，自偵辦以來，檢方已多次向櫃買中心函調高端公司股票交易相關資料，根據櫃買中心提供的交易分析報告，深入研析歷次重大消息及對應的消息明確時點，以及各時段異常交易的投資人，並函詢衛福部等機關調查相關審查參與人員及任務編組人員等資料，分析清查可疑交易。
檢調分析發現，高端自2020年2月至2021年7月期間，陸續公告利多及利空重大訊息前，疑有內線交易，經專案小組過濾投資人交易資料，並清查資金流向等，抽絲剝繭追查後，發現有內部人涉嫌洩漏消息給親友購買高端公司股票。期間，又有人告發高端母公司基亞公司涉內線交易、非常規交易，兩案經深入比對分析後，昨發動搜索約談。