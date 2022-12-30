Volvo不屑靠訂閱制賺錢，只有系統重大更新才會收錢

現今已有車廠透過訂閱制方式開啟部分功能，部分功能消費者可依季節或需求來訂閱，但Volvo卻不認同這種商業模式，表示不會使用訂閱制模式，除非有系統重大更新。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×Mercedes-Benz與BMW透過訂閱制來開啟座椅加熱、遠端遙控、聲浪、碰撞錄影等部分配備功能，該模式國外已行之有年，而國內近年也早已上路，透過訂閱消費者可依季節或需求選擇配備，如此一來在使用上就會更加彈性靈活，不過看在Volvo眼裡卻相當不認同此商業模式。Volvo表示消費者已花不少錢購買車輛，然後還要再向他們收取費來開啟原本就有的功能，因此不會透過訂閱制模式營利，除非有如智慧駕駛輔助等相關系統重大更新才會收取費用。Volvo不認同訂閱制，表示除非是智慧駕駛輔助相關系統更新才會額外收費。×Volvo不認同訂閱制，表示除非是智慧駕駛輔助相關系統更新才會額外收費。 Suzuki Jimny專用上掀式車頂帳開賣，但僅日本限定! 百萬SUV最前線，Ford Kuga / Hyundai Tucson L / Honda CR-V / MG HS怎麼選？ Suzuki五門Jimny將在2023年1月13日在印度首次亮相！？ 春節首發登場！和運門市導入 TOYOTA TOWN ACE 廂型車