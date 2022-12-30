無印良品熱銷公開！「49元神級好物」瘋搶：一年賣70萬個

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🟡服飾配件類
📍第1名：撥水加工有機棉舒適休閒鞋，699元
今年撥水加工有機棉舒適休閒鞋全系列銷量近20萬雙，許多消費者認為「好穿，好搭且價格實惠」，是年度必買推薦之一。鞋面採用經過撥水加工處理的有機棉素材製成，不易沾水，面對突如其來的雨天也能輕鬆對應。
📍第2名：四輪硬殼止滑拉桿箱，3900至8500元
今年四輪硬殼止滑拉桿箱全系列銷量近萬只，是繼2019年後，睽違2年再度登上銷售排行榜，可見隨著政府降低防疫管控，許多民眾也紛紛購入行李箱展開國內外的旅程。
📍第3名：黃麻購物袋，49-79元
今年黃麻購物袋全系列銷量近70萬只，採用黃麻製作的環保購物袋，使用方便。提手部分使用棉素材。不僅可日常攜帶，也可用於家庭物品的整理收納，樣式簡潔。
🟡家具與居家用品類
📍第1名：聚丙烯收納盒系列，70元-1199元
2022年度銷售數量近40萬個。其中又以橫式深型的款式最受顧客喜愛。 MUJI無印良品省去染色的過程，直接使用素材的原色，半透明的設計令存放物品仍保有隱私，不僅可放入衣櫃中作分類，亦可獨立堆疊擺放。
📍第2名：空氣循環風扇，2980元
空氣循環風扇不僅能輔助冷氣效果，也可搭配除濕機使用，驅除濕氣，提升居家舒適度，2022年銷量突破2萬台。根據流體力學設計出來的扇葉，能令扇葉表面的空氣轉動流暢，是能同時兼顧大風量與低噪音的循環風扇。
📍第3名：SUS收納層架系列，160元-11600元
依照居家氛圍，可選擇不同材質的層板和側片自由搭配，適用於客廳、廚房、臥房等各種空間，搭配各種收納尺寸相容的收納用品，是款能配合各種用途、充滿機能性的層架組。
🟡美妝保養與香氛類
📍第1名：空間芬香油系列，99元-599元
全系列年度銷量近20萬瓶。今年最熱銷的款式為「綠意」，以醒目薰衣草及鼠尾草作為基調的香氣作為放鬆清新的首選。
📍第2名：溫和洗臉卸妝系列，79元-359元
最具代表性的商品為MUJI溫和去角質洗面乳，2022年全年度銷售近20萬瓶。含蜜桃核成分，可去除老廢角質並洗淨毛孔污垢。
📍第3名：MUJI敏感肌化妝水系列，89元-599元
取自日本岩手縣釜石市水源製成的敏感肌化妝水系列，是MUJI無印良品美妝保養類別的口碑商品，2022年全系列年度銷量逾30萬瓶。
零食點心類
📍第1名：懷舊棉花糖，49元
2022年銷量近50萬包，成為零食點心類的銷售冠軍。
📍第2名：即食迷你拉麵(雞汁風味)，39元
由台灣在地生產製作，2022年銷量突破30萬包，成為台灣在地生產開發的銷售冠軍。
📍第3名：草莓棉花糖(含內餡)，49元
將草莓果醬加入棉花糖中，滋味微酸。2022年銷量近20萬包。