年營收破80億元！高雄港較去年同期成長6.83%

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港務公司表示，為提升高雄港貨櫃碼頭營運效率，改善航商業者後線場地不足，積極佈局高雄港貨櫃碼頭重配置，111年1月就與萬海航運公司完成簽約，俟長榮海運公司搬遷至第七貨櫃中心後，由萬海公司進駐經營第五貨櫃中心79至81號碼頭。
另配合政府離岸風電政策，協助推動離岸風電國產化之目標方面，特別將洲際一期後線34公頃倉儲物流用地調整為離岸風電發展基地，於111年3月成功招商由華新麗華公司及銘榮元新能源公司完成簽約進駐，預計經營海底電纜與水下基礎組裝等業務。
且為提升高雄港船舶加油服務業務品質，也於111年底完成了高雄港洲際二期碼頭S17碼頭及S16、S17後線土地與油駁碼頭約10公頃用地招商案，順利引進業者投資興建油品儲槽與附屬設施，完工後將增加高雄港區船舶加油及油品儲轉等業務。
展望112年，高雄港務分公司繼續努力拚佳績，包括積極協助長榮公司整備第七貨櫃中心第一期S5至S3B碼頭及部分後線場地，預計112年5月即可啟動第一期營運作業，這是高雄港與航商業者合作的典範，共同持續深耕高雄港作為東亞地區轉運基地，來鞏固高雄港貨櫃樞紐港地位。
配合政府「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」政策，及解封後國門開啟，國際郵輪於112年3月重新到港，辦理高雄港旅運中心辦公及商業空間招商進駐作業。延續大港倉一期開發成果，於112年辦理大港倉二期(倉4-1A庫、倉6庫、保養棚、加油站及倉4空地)招商作業，結合大港倉一期及大港橋串聯駁二、蓬萊兩端區域，以加速水岸空間整體發展。
港務公司表示，高雄港除持續專注於港埠核心業務，也將積極擴增自由貿易港區範圍，增加多元產業進駐港區，以提高雄港貨物量能與國際競爭力，並協助航商業者深耕高雄港。高雄港務分公司王錦榮總經理表示，將持續為各港口營運厚植紮根，蓄勢待發，也與航港產業夥伴攜手共進、永續共榮，邁向多贏新局面。