2023年元旦新制將上路　5大金融措施報你知  

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國內壽險公司在2023年1月1日至3月31日期間，就經審核符合生活困難需要紓困等條件的保戶，在保單借款新台幣10萬元額度內提供為期3年的優惠年利率。符合條件的保戶均可申請，實際優惠人數須視提出申請並經壽險公司審核通過的保戶人數而定。而根據金管會統計，2022年1月1日至3月31日壽險公司核准辦理保戶人數計4343人。
二、縮短上市櫃公司年度財務報告公告申報期限
金管會要求實收資本額達100億元的上市櫃公司在年度終了後75日內公告申報前一年度財務報告，以增進上市櫃公司財務資訊公告申報的及時性，避免資訊空窗期過長，預估我國上市(櫃)公司的現有及潛在投資者均可受惠。同時，為提升資訊揭露的及時性，金管會於2021年4月發布修正「公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法」，自2023年起施行。
三、提升上市櫃公司英文資訊，以吸引國際資金
金管會要求全體上市及6億元以上的上櫃公司均應提供英文年報及股東會議事手冊，以利外資行使股東權益，吸引國際資金持續投入我國資本市場。在提升資訊公平性並吸引國際資金下，預估現有及潛在國際投資人均可受惠，自2023年起實施。
四、會計師事務所公布透明度報告
為提升我國審計品質的透明度，自2023年起於事務所網站公告其會計師事務所透明度報告，可提升我國上市櫃公司財務報告的審計品質，預估我國上市櫃公司的現有及潛在投資者均可受惠。不過，為提升我國審計品質透明度，採兩階段推動，2021年1月1日起4大會計師事務所自承接上市（櫃）公司2023年度財務報告查核簽證委任案件時主動提供AQI資訊，作為上市櫃公司審計委員會評估委（續）任簽證會計師的參考，而自2023年起於事務所網站公告其會計師事務所透明度報告。
五、放寬適用「鼓勵境外基金深耕計畫」優惠措施之認可期間
金管會修正「鼓勵境外基金深耕計畫」，放寬適用優惠措施的認可期間，並於問答集中就「其他具體績效貢獻」新增釋例內容，明定境外基金機構協助總代理人或在台據點發展ESG業務評估標準，這可提高境外基金機構長期參與深耕計畫意願，鼓勵境外基金機構對總代理人或在臺據點增加投入資源，對國內投信投顧業者及長期努力貢獻我國資產管理市場之境外基金機構均可受惠，並自2023年起施行。
除以上5大新措施之外，2023年第一季前也將鬆綁外資持有台股做為擔保品的規定，開放外資得以我國上市櫃股票做為海外投資活動的擔保品，以吸引外資持續投注台灣股市，及因應外資從事海外投資活動的資金需求，有助增加外資資金運用彈性及持有台股投資部位的意願，對促進金融市場流動性及強化證券交易市場穩定性均有助益。