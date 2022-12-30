對抗晚期肺腺癌逾十年！　星希亞：別放棄任何治療新希望

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肺癌基因篩檢精準用藥 助病人少走治療冤枉路在台灣，肺癌發生率雖不是最高，但致死率卻總「名列前茅」，原因是其早期症狀不明顯，喘、咳等常見現象更是易被忽略，導致確診時經常已是癌症晚期、甚至末期。
所幸隨著醫療快速發展，肺癌標靶藥物越來越多元，桃園長庚醫院院長暨台灣肺癌學會理事長楊政達表示，現今病人若經診斷為肺腺癌，普遍都會做EGFR、ALK和ROS-1等相關基因檢測，以找出適合標靶藥物，「協助病人少走一些治療冤枉路」。
ALK標靶藥物不斷優化 《麥路人》郭富城隕落憾事可免帶有ALK基因突變的患者，過去僅能仰賴化療，對未來充滿未知，一如電影《麥路人》中郭富城罹患ALK肺癌的心酸彷徨，如今標靶藥物除種類增多之外，本身也持續在優化。標靶藥物ALK抑制劑在ALK基因突變肺癌患者的身上表現亮眼，像是第二代ALK抑制劑據研究顯示，能提升5年存活期至62.5%，亞洲人更提升到66.4%，同時降低藥物副作用，提升病患整體的生活品質。
楊政達理事長說，以ALK基因突變為例，從早期僅能接受化療，到第一代ALK抑制劑確實改善了病人治療當下的生活品質，經觀察療效也較化療為佳。然因該藥物至腦部時會受血腦屏障（Blood-brain barrier）阻擋，導致腦部血液中藥物濃度偏低，後在臨床上亦察覺病人腦轉移比例的提升；發展到第二代ALK抑制劑，針對腦轉移現象進行改善，也有更長的無病存活期。而治療時間一長，終究會遇上抗藥性問題，也因此促進第三代藥物出現，在病人使用前述藥物成效不彰，且觀察到已有腫瘤腦轉移現象時，可申請健保給付使用。
楊政達理事長強調，肺癌雖仍是醫界一大挑戰，但「正在持續進步中」，呼籲病友切勿放棄治療希望。
ALK/ROS-1有「鑽石突變」之稱 標靶藥物控制相當穩定有時，癌症病友在治療上遇到的難題或重擔，難靠一己之力反映出來，此時就需要一個有組織性的團體為其發聲，社團法人肺長壽協會(前身為FB肺長壽社團)長年來即致力於扮演這樣一個關鍵角色。社團法人肺長壽協會理事長Alan表示，有ALK或ROS-1基因突變的病友比例較EGFR低很多，過去不論是在藥物發展、治療或吸收醫療新知的管道上都較受限，此次舉辦《癌症肺客室》－ALK/ROS-1肺癌講座目的，除傳遞給這些少數族群正確的治療觀念與建立其抗癌信心外，也想藉此機會發聲。
由於目前ALK第三代標靶藥物健保給付條件，限制僅出現「腦轉移」的病人才能申請，範圍較為侷限，Alan理事長提到，希望健保在新藥還有新治療方式的給付上面，可以多給癌友一些幫助。因帶有ALK跟ROS-1的肺癌病人，普遍年紀較輕，標靶藥物效果也相當顯著，若能穩定接受藥物控制，找回正常生活並非夢想。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56366
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