跨年101大樓恐「被消失」！氣象局：這裡最可能看到煙火
明（31）日就要跨年了，不過受到東北季風侵襲影響，桃園以北、離島地區，以及宜蘭等東北部地區都會有零星降雨情形發生，加上水氣旺盛造成雲量爆增，台北101大樓有可能像去年跨年一樣「被消失」，半棟樓以上埋在雲霧中。氣象局今（30）日說明跨年夜天氣狀況，表示台北地區夜晚仍會像近幾日天氣一樣，呈現陰雨雲多的狀況，建議民眾要看煙火可能要找上風處位置，也就是台北地區「偏北、東」位置才比較看得到煙火秀。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象局預報員王君賢指出，未來兩天都會呈現東北季風+水氣旺盛天氣，基隆北海岸、大台北山區、東北部宜蘭地區會有局部大雨，台北市區如101大樓等跨年熱點也都會有雲霧籠罩，不定時還會有降雨情況，王君賢提醒民眾若要外出看煙火，最好一定要攜帶雨具。
王君賢說，水氣旺盛情形將持續到明年1月5日才有望徹底減弱，元旦連假（1/1、1/2）雖然東北季風漸漸減弱，基隆北海岸、大台北地區、宜蘭東北地區仍會下雨。此外氣溫部分，北部、東北部地區較涼，氣溫持續落在15度上下；花東地區、中南部地區則明顯較暖，不過氣象局也提醒中南部第區早晚較涼，請當地民眾需特別注意。