人群中防踩踏「保命３重點」！醫指致命關鍵：發生推擠趕快先護胸。

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翁梓華醫師表示，梨泰院事件潛藏著不少致命關鍵，以場地來看，因處於斜坡，一出現推擠便如骨牌般一個一個接著倒下，但其實重點並不單只有在地形，人數和空間也相當重要。
據研究，約在一坪的空間大小中，只要人數超過2-3人風險就會逐漸上升，而在台灣不只像是跨年，也包括百貨公司周年慶、大賣場搶購等，甚至是日前轟動一時、被笑稱「殭屍過境」的抓寶活動，這類人數爆炸的場合其實都潛藏許多危險。這也是為什麼百貨公司、大賣場相關活動常會有統計現場人數的原因。也提醒民眾，若發現活動現場沒有管制措施，應當留意現場人數，以免發生危險，包括日後可能出現類似抓寶等自發性活動。
人群中防踩踏「保命３重點」醫：發生推擠趕快先護胸！
翁梓華醫師提醒，如真遇到人潮推擠、疑似踩踏事件將要發生，或正在發生時，切記當下以正確有效的方式保護自己。
推擠、能站立：兩側護胸若正發生推擠、人還能站立時，應將雙手彎取架起，維持在胸部兩側，用前臂的骨頭將自己和前面的人撐出空間，以利為肺部爭取換氣的空間。
人倒下、能坐立：護頭頸、盤腿若是不幸被推倒，在能坐立的情況下，應盤腿而坐支撐身體，讓身體較不易倒下，也較不容易被踩踏，且能讓自己維持一些換氣的空間，並雙手抱頭護住頭頸部避免傷及要害。
人倒下、無法坐立：護頭頸若是被推倒、且無法坐立，此時建議首要護住頭頸部，以避免遭受致命性的中樞神經傷害，再想辦法爭取坐立、站立、換氣的空間，並順著人流移動到兩側。
為何要護胸、護頭頸？醫指致命關鍵：翁梓華醫師說明，推擠踩踏事件危險因子中，窒息和頭部受創都是致命風險，胸腔遭受壓迫會導致無法換氣而窒息，倒下後頭頸部受創則是最常見的死亡原因之一。而胸腹腔出血也是致命關鍵之一，過程中可能因碰撞踢踹等鈍傷，出現內臟破裂出血等危險，也具高致命性。若依事件輕重緩急，站立時主要護住胸部，倒下時則護住頭部。
發生推擠、踩踏時該往哪逃？醫指關鍵：先順著人群移動！
往高處走？往低處走？至於逃生方向，網路上傳若處於斜坡、樓梯時應往高處移動，對此翁梓華醫師則表示應視情況。醫師表示，若人正處於高處應盡量維持同個位置，情況允許再往高處移動，若人正處於低處位置，則順著人群移動方向前進，避免逆向移動，以免倒下。
趕快靠牆比較安全？醫：未必。網路上也有人分享，若身旁有堅固的牆壁、柱子，也應盡快尋之掩護，翁梓華醫師則表示，此舉應視人潮移動方向而定。若是牆壁、柱子在人群移動方向的兩側，是有助於支撐身體避免倒下，但若是牆壁正面對著人群移動方向，反而會遭受人群更嚴重擠壓，這是須絕對避免的。
順著人群邊往安全方向移動：綜合上述，不論是身處何處，發生推擠的當下若要移動，都應順著人群而行，在情況允許的狀態下再試著往安全的地方移動。
歡慶、購物、聚會注意人流，防範推擠、踩踏安全更盡興！
翁梓華醫師呼籲，不論是歡慶或是購物、聚會等，若發現現場人群過多、有不斷增加的趨勢，建議還是遠離現場人群為佳，以免超出預期的意外發生。若真的發生，也要想辦法保護自己，以策安全。
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