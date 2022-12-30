如廁便血竟是腸癌晚期！　肝轉移靠標靶接力治療救回一命

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掉以輕心釀大禍 化療搭配標靶接力治療李先生12年前曾接受大腸鏡檢查且發現息肉，當時就知道自己是高風險族群，卻因檢查不適而中斷追蹤。直到2018年，他因時常感到疲憊，加上突然發現糞便上有血絲，立即就醫檢查，沒想到確診為大腸直腸癌第四期。
幾經周旋轉診，李先生除了結腸上有4公分的腫瘤，肝臟上也有3顆轉移腫瘤，最大顆的還長在動脈旁，情況相當危急。醫病進行討論後，李先生歷經3個多月的化療與標靶藥物接力治療，加上免疫療法輔助，結腸及肝臟的腫瘤皆順利縮小，順利以手術移除兩處腫瘤。李先生術後持續進行2年化療，並定期回診追蹤，至今無復發跡象。
▲大腸直腸癌第四期患者李先生，以化療搭配標靶藥物接力治療，術後至今4年多無復發跡象。
標靶藥物接力治療 整體存活期提高7.5倍根據衛福部資料顯示，大腸直腸癌第四期病患若無使用任何標靶藥物，平均存活期僅有4.77個月，如果使用3種標靶藥物，能夠大幅提高至35.97個月，整體存活期提高約7.5倍。
黃聖捷說明，化療與標靶藥物的功效在於抑制腫瘤向外擴張，能夠讓腫瘤縮小，而在血液與淋巴游離的癌細胞，也能靠著化療與標靶藥物清除，如果病患對標靶藥物反應良好，能夠一線接著一線接力治療，存活期便能在藥物協助下有效拉長。患者如有費用考量，也可選擇健保給付藥物，減輕治療負擔。
7成腸癌肝轉移 及早診斷掌握黃金治療期臺北榮民總醫院外科部大腸直腸外科醫師林宏鑫指出，根據北榮研究資料，大腸直腸癌患者中67%有肝轉移，肺轉移則占38%。患者在沒有手術介入下，平均存活期僅17.10個月，若以手術摘除搭配消融治療，平均存活期可拉長至49.93個月，可提升約3倍整體存活期，顯示多方介入能有效加強治療效果。
中華民國大腸直腸外科醫學會理事長楊純豪也呼籲，民眾如發現排便異狀，可能已突破第一期，嚴重者甚至恐為第四期。第一期病患在手術治療下，治癒率能夠達到95%以上，建議高風險族群應及早進行糞便潛血檢查，才能掌握黃金治療期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56373
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