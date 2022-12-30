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如廁便血竟是腸癌晚期！　肝轉移靠標靶接力治療救回一命

如廁便血竟是腸癌晚期！　肝轉移靠標靶接力治療救回一命
如廁便血竟是腸癌晚期！　肝轉移靠標靶接力治療救回一命

健康醫療網

60歲李先生4年前因便血、時常感到疲憊而就醫檢查，竟發現已是大腸直腸癌第四期，幾經轉診甚至轉移至肝！臺北榮民總醫院外科部大腸直腸外科醫師黃聖捷與李先生溝通後，決定以化療搭配標靶藥物接力治療，腫瘤順利縮小、可以手術切除。李先生術後至今4年多穩定控制，無復發跡象。

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掉以輕心釀大禍　化療搭配標靶接力治療

李先生12年前曾接受大腸鏡檢查且發現息肉，當時就知道自己是高風險族群，卻因檢查不適而中斷追蹤。直到2018年，他因時常感到疲憊，加上突然發現糞便上有血絲，立即就醫檢查，沒想到確診為大腸直腸癌第四期。

幾經周旋轉診，李先生除了結腸上有4公分的腫瘤，肝臟上也有3顆轉移腫瘤，最大顆的還長在動脈旁，情況相當危急。醫病進行討論後，李先生歷經3個多月的化療與標靶藥物接力治療，加上免疫療法輔助，結腸及肝臟的腫瘤皆順利縮小，順利以手術移除兩處腫瘤。李先生術後持續進行2年化療，並定期回診追蹤，至今無復發跡象。

▲大腸直腸癌第四期患者李先生，以化療搭配標靶藥物接力治療，術後至今4年多無復發跡象。

標靶藥物接力治療　整體存活期提高7.5倍

根據衛福部資料顯示，大腸直腸癌第四期病患若無使用任何標靶藥物，平均存活期僅有4.77個月，如果使用3種標靶藥物，能夠大幅提高至35.97個月，整體存活期提高約7.5倍。

黃聖捷說明，化療與標靶藥物的功效在於抑制腫瘤向外擴張，能夠讓腫瘤縮小，而在血液與淋巴游離的癌細胞，也能靠著化療與標靶藥物清除，如果病患對標靶藥物反應良好，能夠一線接著一線接力治療，存活期便能在藥物協助下有效拉長。患者如有費用考量，也可選擇健保給付藥物，減輕治療負擔。

7成腸癌肝轉移　及早診斷掌握黃金治療期

臺北榮民總醫院外科部大腸直腸外科醫師林宏鑫指出，根據北榮研究資料，大腸直腸癌患者中67%有肝轉移，肺轉移則占38%。患者在沒有手術介入下，平均存活期僅17.10個月，若以手術摘除搭配消融治療，平均存活期可拉長至49.93個月，可提升約3倍整體存活期，顯示多方介入能有效加強治療效果。

中華民國大腸直腸外科醫學會理事長楊純豪也呼籲，民眾如發現排便異狀，可能已突破第一期，嚴重者甚至恐為第四期。第一期病患在手術治療下，治癒率能夠達到95%以上，建議高風險族群應及早進行糞便潛血檢查，才能掌握黃金治療期。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56373

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